Seyrüsefersiz araçlarda dikkat çekici artış

6-12 Şubat tarihlerini kapsayan dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 691 araç sürücüsünden bin 90’ı hakkında ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinden 288’i süratli, 86’sı seyrüsefer ruhsatsız, 13’ü sürüş ehliyetsiz, 26’sı alkollü, 16’sı muayenesiz, 15’i sigortasız veya kapsamı dışında, 12’si “A” yol kullanma izinsiz, 12’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş, 20’si dikkatsiz sürüş yapmak, 254’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 83’ü trafik levha ve işaretlerine 7’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak ve 253’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.