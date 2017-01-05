Şht. Zekâ Çorba Ortaokulu Okul Aile Birliği, Denktaş'a taleplerini aktardı

Gönendere Şht. Zekâ Çorba Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Çorba ve Yönetim Kurulu üyeleri, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı makamında ziyaret etti.

ÇORBA:

Bugün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmede, Gönendere Şht. Zekâ Çorba Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Çorba, Bakan Denktaş’a çalışmaları hakkında bilgi verdi, okulun ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda destek talep etti.

Özellikle; okul binasının restorasyonu, bahçe duvarının, kule merdivenin ve pencerelerin tadilatı, tüm binanın iç ve dış cephe boyaları ve yanı sıra engelli öğrenciler için tuvalet yapımı gibi sıkıntıların ivedilikle ele alınması gerektiğine işaret eden Çorba ardından talep listesini Bakan Denktaş’a sundu.

Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Çorba ayrıca okulun bilgisayar başta olmak üzere teknik donanımlarına da gereksinim duyduğunu söyledi.

DENKTAŞ:

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, okul aile birliğine her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.