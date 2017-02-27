Siber: "Başımıza ne geldiyse Enosis’ten"

Meclis Başkanı Sibel Siber, kendi halkına “Kıbrıslı Türkler de dönüşümlü başkan olacak” diyemeyen Rum liderliğinin, siyasi eşitliğe bakış açısını eleştirdi, bunun BM parametresinde çözüm çabalarına ters olduğunu söyledi:

BAŞIMIZA NE GELDİYSE ENOSİS’TEN

Siber: Siber: Enosis bu toplum için geçmişte yaşanmış acı öyküleri, gettoları, göçmenliği, göçü, kendi toplumsal kimliğinin, varlığının yok sayılmasını, kısacası toplumsal travmayı anımsatıyor. Enosis, Kıbrıs sorunun esas nedenini oluşturuyor

ÇÖZÜM BEKLEMEDİM

Siber: 2016 yılında Kıbrıs sorununun çözümleneceğine dair umut taşımadım. Belki sadece müzakerecilerin ve liderlerin verdikleri olumlu mesajlarla yetinseydim aynı umudu taşıyabilecektim. Ama müzakere tutanaklarını takip eden birisi olarak ne yazık ki iyimser olamadım

DÜŞMANLIK

“Siber, son yaşanan olayla Kıbrıslı Türklerin güvenlik konusundaki endişelerinin haklı çıktığını belirterek, “Kısacası müzakere ruhuna zarar verdi. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız, nasıl bir çözüm bulunursa bulunsun, iki halkın kaderinde bu adada birlikte yaşamak var” dedi

SEÇİM KAZANMAK İÇİNSE

Siber: Eğer Rum liderin tavrı seçim kazanmak içinse, “Güney’de Başkan seçilebilmek için bu tür kararlara ve çözüm karşıtlığına karşı çıkmamak gerekiyor” anlamı çıkar ki bu daha da vahim. Hâlbuki bizde son seçimlerde çözüm ve barış mesajları veren aday seçimi kazandı