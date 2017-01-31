Siber: "DAÜ’nün KKTC’nin dışa açılan penceresi"

Doğu Akdeniz Üniversitesi 2016-2017Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları diplomalarını bugün aldı.

DAÜ, güz döneminde, 1053 ön lisans ve lisans, 346 yüksek lisans ve doktora diploması verdi.

DAÜ mezuniyet töreni, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yapıldı. Törene Meclis Başkanı Sibel Siber, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da katıldı.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber, törende yaptığı konuşmada farklı ülkelerde pek çok yerde konum sahibi olmayı başaran mezunlarıyla DAÜ’nün KKTC’nin dışa açılan penceresi olduğunu söyledi.

Üniversitelerin önemini vurgulayan Siber, “Devlet olarak, üniversitelerin özerk yapısına müdahale etmemeliyiz, üniversiteler özerk olmalı” dedi.

Üniversitelerin özgür düşünce ve bilim anlamına geldiğini kaydeden Sibel, “Siyasilerin üniversitelerin üzerinden elini çekmesi üniversiteleri daha büyük başarılara götürecektir” dedi.

Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) hakkında da konuşan Sibel, “YÖDAK yasası geliyor, ümit ederim YÖDAK yasası özerk bir YÖDAK’a olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Özerklikten korkmayalım, insanlarımıza güvenelim, önlerini açalım” şeklinde konuştu.

Sibel Siber, mezunlara yeni hayatlarında dürüstlük ve doğruluktan sapmamaları, kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyledi.

BEROVA

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ise, yükseköğretimin KKTC ekonomisinin ana lokomotif sektörlerinin başında geldiğini, bugün 14 üniversitede 90 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığını, 14 üniversiteden devlet üniversitesi olan DAÜ ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yükseköğrenimin geldiği noktada ayrı bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Yükseköğrenimin daha sağlıklı gelişebilmesi için, yükseköğretimi yeniden yapılandıracak olan Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı için Mecliste ivedilik kararı alındığını, tasarının haftalar içerisinde yasallaştırılmasını hedeflediklerini kaydeden Berova, “Yükseköğrenimi denetleyici ana mekanizma olan YÖDAK’ın yapısını güçlendirmeyi hedeflemekte ve arzulamaktayız. Bu bağlamda YÖDAK’ın kurul üyeleri tam zamanlı ve daha bağımsız bir ortamda yükseköğretimi geliştirme konusunda çalışma imkânı bulacak” dedi.

Yasa ile yeni üniversitelerin açılmasında da Meclis onayına ihtiyaç duyulacağını ve kalitenin artırılması açısından yeni bir yapılanma içerisine gidileceğini, mali disiplin getirileceğini dile getiren Berova, üniversitelerin araştırma geliştirme çalışmaları ile hizmetlerinin kamu ile paylaşılması için devletin de destek vermesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Berova, mezunları kutladı ve onlara toplumun ihtiyaçlarına göre gerçekçi hedefler seçme önerisinde bulundu.

EDİP

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise, “Hedefimiz, öğrencilerin memnuniyetini dikkate alarak, kaliteden ödün vermeden dünya standartlarında çalışma ortamları yaratarak, kaliteli yüksek eğitim sunulmasını sağlarken, Üniversite sınırlarını Gazimağusa’nın dışarısına çıkarmak olacaktır” dedi.

Yaklaşık 50 bin mezunun DAÜ ve KKTC’nin birer fahri temsilcisi olduğunu kaydeden Edip, mezunlara başarılar diledi.

OSAM

DAÜ Rektörü Nejdet Osam ise, DAÜ’nün Kıbrıs Türkü’nün uluslararası bir başarısı olduğunu dile getirerek, dünyanın saygın üniversite sıralama kurumlarından biri olan İngiltere Merkezli Times Higher Education’un 980 üniversitenin yer aldığı THE 2016 – 2017 Dünya Üniversite Sıralamasında ilk kez DAÜ’nün de yer aldığını, bununla kalitesini bir kez daha teyit ettiğini söyledi.

DAÜ’de 19 bin öğrenciye eğitim verildiğini kaydeden Osam, “DAÜ’den mezun olanlar erdem, bilgi ve hoşgörü kavramları ile donamışlardır” dedi.

Osam, 49 bin üzerinde mezun vermiş olmasının DAÜ’nün başarısının gösteren diğer bir gösterge olduğunu söyledi.

DİĞER KONUŞMALAR VE MESAJLAR

Törende, mezunlardan, Eğitim Fakültesi Rehberlik Danışmanlık Bölümü Birincisi Esra Bellu ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi Ekonomi Bölümü Birincisi Precious Paoul Adesia, DAÜ Mezunlar Derneği Başkanı Ekrem Soyşen de birer konuşma yaptı.

Törende ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Başbakanı Binali Yıldırım ve bazı bakanlar, siyasi parti başkan ve temsilcilerinin mesajları de okundu.