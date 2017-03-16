Siber: "Gerekli düzenlemeler, farkındalık, kadının güçlendirilmesi"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, ülkede ne kadar kadının şiddete uğradığı yönünde açıklanan oranların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, şiddete maruz kalan kadınların bunu çeşitli nedenlerle şikayette bulunmadığına dikkat çekti.

"1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı"nda Meclis Başkanı Sibel Siber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da konuştu.

SİBER “ÜLKEDE NE KADAR KADININ ŞİDDETE UĞRADIĞI YÖNÜNDE AÇIKLANAN ORANLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ise, ülkede ne kadar kadının şiddete uğradığı yönünde açıklanan oranların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, şiddete maruz kalan kadınların bunu çeşitli nedenlerle şikayette bulunmadığına dikkat çekti.

Sibel Siber, şunları dile getirdi:

“Bir hekim olarak uzun yıllar mesleğimi yaparken şiddete uğramış bir çok kadınla karşılaştım. Benden rapor istediler, sonrasında birçok kadın bu raporları yırtıp atarak şikayetten vazgeçti. Neden? Şiddete uğrayan bir kadın müracaat ettikten sonra sosyal devlet onu ne derece kucaklıyor acaba? Kadın şiddete uğradıktan sonra müracaat ettiğinde kendini ne derecede güvencede hissedecek? Bu sorunları maalesef halen ülkemizde çözemedik. Koordinasyon denen olay; az önce Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı’nın ifade ettiği gibi kadın nereye gidecek? Kime müracaat edecek? Müracaat ettiği memur kendini ne derece anlayacak? Ondan sonra gerek aile içi gerekse toplumda karşılaşacağı zorlukların üstesinden nasıl gelecek? Dolayısıyla bu konular halledemediğimiz, çözemediğimiz konular şiddete uğrayan kadının müracaat etmesini, şiddete uğradığını ifade etmesini maalesef engelliyor.”

Siber, tüm bu konuların çalıştay sonrasında tespit edildikten sonra adım atılacağını kaydetti.

“GEREKLİ DÜZENLEMELER, FARKINDALIK, KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ”

“Yapılması gereken düzenlemeler, farkındalık, kadının güçlendirilmesi çok önemlidir” diyen Siber, kadının şiddete maruz kalma nedeninin aslında erkek egemenliğinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Siber, kadının sosyal hayatta gerekse ekonomik gerekse diğer konularda istenilen, arzu edilen güç ve toplumsal cinsiyet eşitliğine gelmemesinin şiddeti körüklediğini vurguladı.

Ülkede, şiddeti şiddetle kınamaktan öte, şiddeti yasama, yürütme, uygulama, yargı, etkin yargı oluşturma, takip, denetim, sivil toplum işbirliği ve yaratılacak farkındalık ile gerçekten önleyecek bir devlet yapısına sahip olunmasını isteyen Siber, bu kapsamda düzenlenen çalıştaya katkı koyanlara teşekkür etti.