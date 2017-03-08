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Siber “Kadın Dünyasından Renkler Sergisi”ni açtı

Siber “Kadın Dünyasından Renkler Sergisi”ni açtı

Siber, Girne Özgürada Lions Kulübü Derneği tarafından Arabahmet Kültürevi’nde düzenlenen 'Kadın Dünyasından Renkler” isimli resim serginin açılışını gerçekleştirdi.

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Girne Özgürada Lions Kulübü Derneği tarafından Arabahmet Kültürevi’nde düzenlenen 'Kadın Dünyasından Renkler” isimli resim serginin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’dan yapılan açıklamaya göre  Siber, serginin açılışında yaptığı konuşmada, fırsat eşitliği tanınması halinde kadınların her alanda ve her ortamda kendilerini üretim ve emekleriyle kanıtlayabildiğini söyledi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün bu anlamda fikirlerin tartışılması adına ayrıca bir anlamı olduğunu ifade eden Siber, birbirinden güzel olduğunu düşündüğü sanat eserlerini ortaya çıkaran kadınları kutladı.

Siber; “Ürettikçe varolacağız. Sanatın ve emeğin sergileneceği nice günler diliyorum” dedi.

Girne Özgürada Lions Kulübü Derneği Başkanı Fisun Özsun da, sanat ve kültürel etkinliklerinden birine daha imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sergide kadınların el emeği, göz nuru ile hazırlanan eserleri sanatseverlerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Sergide,  34 kadın sanatçının 75 tablosu sergileniyor.

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