Siber: "Kıbrıs sorununun temeli Enosis"

Özlem Güran AkkorluT

Türk Cemaat Meclisi Üyesiyken şehit düşen Cengiz Ratip, 53’üncü ölüm yıl dönümünde, Cumhuriyet Meclisi’ndeki Şehit Cengiz Ratip Kütüphanesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, bazı bakan ve milletvekilleri, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile Ratip’in ailesi katıldı.

Kurulan bir pusu sonucunda şehit düşen Cemaat Meclisi’nin tek üyesi olan ve hâlâ bir mezar yeri olmayan Ratip için düzenlenen tören, özgeçmişinin okunmasıyla başladı.

Ardından ailesi adına oğlu Mustafa Kemal Gökeri ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber birer konuşma yaptı.

GÖKERİ: “SORUNLARIN SUHULET VE ADALETLE ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERDİ”

Mustafa Kemal Gökeri konuşmasında Cemaat Meclisi üyesi olarak babasının iki toplum arasında oluşan sorunların suhuletle ve adalet içerisinde çözülmesi için çaba gösterdiğini ve bundan dolayı iki toplumda da çok sevilen ve itibar gören bir şahsiyet olduğunu kaydetti.

53 yıldır babasının gömü yerinin bilinmemesinin tüm ailesi açısından kanayan bir yara olduğunu vurgulayan Gökeri, babasının mebus olmasından dolayı “Kıbrıs Cumhuriyeti” makamları tarafından korunması gerekirken Rum milisler tarafından pusuya düşürülerek şehit edildiğini anlattı.

Babasının gömü yerinin bulunmaması için naaşının birkaç kez yer değiştirildiği yönünde düşünceleri bulunduğunu belirten Gökeri, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin babasının naaşının yerini bulmak için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti. Gökeri olaya tanıklık edenlerin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bilgi vermesini de istedi.

Gökeri, konuşmasında Rum Meclisi’nin tarafından Rum halkının Enosis’e destek verdiği plebisitin okullarda kutlanması yönündeki kararının kabul edilmez ve tehlikeli olduğunu da kaydetti.

SİBER: “YÜREĞİ GÜZEL BİR İNSAN…”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de konuşmasında Ratip’in iki topluma da barış içinde yaşamaları için hizmet vermiş, yüreği güzel bir insan olduğunu söyledi.

Siber, toplumsal belleğin hâlâ geçmişin acılarıyla dolu olduğunu ve ülkenin kayıp hikayelerinin tamamlanmamış yas sendromları olduğunu söyledi.

“Ziyaret edeceğim, dua edeceğim bir mezarı bile yok” sözünün kayıp aileleri tarafından sürekli söylenen bir söz olduğunu belirten Siber, adada yaşayan iki toplumdan biri olarak toplumsal varlıklarına, toplumsal kimliklerine saygı duyulmasını ve adada barış içinde yaşamak istediklerini vurguladı.

“KIBRIS SORUNUNUN TEMELİ ENOSİS”

Kıbrıs sorununun temelinin Enosis fikri olduğunu, Enosin’in Kıbrıslı Türklerin varlığına ve kimliğine saygısızlık ve onları yok saymak olduğunu dile getiren Siber, Enosis’in Kıbrıslı Türklere yaşattığı acıların toplum hafızasında yerini koruduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Sibel Siber, Kıbrıslı Türklerin adada barış içinde yaşama isteği yüksek bir halk olduğunu ifade ederek, yaşanan bütün acılara rağmen geçmişin acılarını bir kenara bırakıp geçmişin acılarının bir daha yaşanmayacağı bir çözüme ulaşmak için her zaman iradelerini yüksek tuttuklarını söyledi.

Siber, müzakerelerin çözümle sonuçlanması umudu Kıbrıs Türk halkında yüksekken Güney Kıbrıs Meclisi’nin şu veya bu şekilde Enosis’i gündeme getirmesinin Kıbrıs Türk halkına karşı büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.

“Bir halkın Enosis’le ilgili bu kadar acıları varken, bunun gündeme getirilmesini kabul edemeyiz” diyen Siber, okullarda Enosis fikrini tekrar aşılamak ve canlı tutmanın diğer toplumu hiçe saymak ve diğer topluma karşı düşmanlık tohumları atmanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Çözümün başka, barışın başka olduğunu kaydeden Meclis Başkanı Siber, “Eğer toplumunuzu barışa hazırlamazsanız bulunacak en iyi çözüm yaşayabilir olamaz, çözümü yaşatacak olan barış kültürüdür” dedi.