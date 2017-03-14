Siber: “Meclis’te bir hukuk komisyonu oluşturulması şart”

Tuğçe Ülkü Aydın

4 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde tören düzenlendi.

Törende sırasıyla, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, sağlıktaki sorunlar konusunda işin dönüp dolaşıp sisteme geldiğini söyledi.

Sistem yoksa işlerin kaosa sürüklendiğini, ülkede yıllardır yaşananın da bu olduğunu söyleyen Siber, ülkedeki sistem tartışmasının ise hala son bulmadığını kaydetti.

Bu konuda yapılması gereken asıl işin, yasa yapılmasındaki engellerin tespit edilmesi olduğunu vurgulayan Siber, yasaların yapılamamasında siyasi iradenin olmaması, siyasi iradenin paydaşlar üzerinde etkili olamaması ya da yeterli teknik donanıma sahip olunamaması gibi sebepler olabileceğini anlattı.

“TEKNİK DONANIM EKSİKLİĞİ VAR”

Ülkede yasa yapma konusunda teknik donanım eksikliği bulunduğunu ifade eden Siber, Meclis’te yasaların milletvekilleri tarafından yazıldığını, ancak yasa yazmanın milletvekillerinin görevi olmadığını anlattı.

Bu sebeplerle de hazırlanan bir çok yasanın yargıya takıldığını söyleyen Siber, Mecliste bir hukuk komisyonu oluşturulmasının şart olduğunu, komisyon için ise çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu anlattı.

Sağlık konusunda bir Ad-Hoc komite kurulmasının önemine vurgu yapan Meclis Başkanı Sibel Siber, yasaların hep birlikte, paydaşlarla sahiplenilerek, sağlık sisteminin ileriye götürülmesi temennisini dile getirdi.