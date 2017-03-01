Siber, Rekortmen Atlet Buse Savaşkan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Balkan Şampiyonası Gençler kategorisinde Türkiye takımında üçüncülük elde eden rekortmen atlet Buse Savaşkan ve Antrenörü Çilem Esenyel’i kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Siber, kabulde yaptığı konuşmada, uzun süredir Buse Savaşkan’ın başarılarını takip ettiklerini ifade ederek, Balkan üçüncülüğü derecesinin de kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Spor alanında çok yetenekli gençlerin olduğuna vurgu yapan Siber: “Yeter ki kendilerine imkan tanınsın ve fırsat verilsin” dedi.

Sporda gençlere uygulanan ambargonun ülke gençliğinin kendi kimliği ile Uluslararası alanda yarışamamasının modern ve demokratik bir dünyada kabul edilemez olduğunu belirten Siber, Buse Savaşkan’ın bu ambargoyu delebilmek için Türkiye takımı ile birlikte elde ettiği başarıyı, büyük bir başarı olarak gördüklerini söyledi.

Buse’nin bundan sonraki adımlarında da yanında olup kendisine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Siber, şöyle devam etti:

“Biliyoruz ki yumuşak güç dediğimiz güç, dünyada ülkeleri ön sıralara iter.Bu yumuşak güç de , bir ülkenin sporcularının, sanatçılarının , bilim insanlarının gösterdiği başarıdır.Bizler bu anlamda iyi insan kaynaklarına sahibiz ve daha da önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”

Siber, Buse Savaşkan’ın Antrenörü Çilem Esenyel’i de büyük bir heyecan ve istekle verdiği mücadele için kutladı.

Antrenör Çilem Esenyel de konuşmasında, Meclis Başkanı Siber’in her zaman yanlarında olduğunu bilmenin kendilerine büyük bir güç verdiğini ifade ederek teşekkür etti.