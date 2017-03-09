Siber: "Sağlıkta önemli başarılara imza atıldı"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Dünya Böbrek Günü etkinlikleri nedeniyle KKTC’de bulunan Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi basın bürosundan verilen bilgiye göre, kabulde KKTC Organ Nakli Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Dr. Düriye Deren Oygar da hazır bulundu.

“SAĞLIKTA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATILDI, BÖBREK NAKLİNİN DE EKLENMESİ GURUR VERİCİ”

Meclis Başkanı Sibel Siber, heyetle görüşmesinde yaptığı konuşmada, sağlık alanında ülkede önemli başarılara imza atıldığını, buna böbrek naklinin de eklenmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Sağlık alanında 10-15 yıl önce hayal gibi gözüken birçok çalışmanın bugün gerçekleşiyor olduğunu kaydeden Siber, Türkiye Organ Nakli Vakfı yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Siber, Organ Nakli Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Dr. Düriye Deren Oygar’ın da bu alanda katkılarına dikkat çekti.

KAHVECİ: “KKTC BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDEN DAHA İYİ KONUMDA”

Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Kahveci de KKTC’de kadavradan organ nakli başlatılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu, nüfus oranlarına bakıldığında KKTC’nin birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Kahveci, Dünya Böbrek Günü dolayısıyla planlanan etkinlikler için KKTC’ye geldiklerini ifade etti.