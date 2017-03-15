Siber, Saner’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’i kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre kabulde, Saner Bakanlık olarak düzenleyecekleri “1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” na Meclis Başkanı Siber’i davet etti.

Başkan Siber, kabuldeki konuşmasında Bakanlığın çok anlamlı bir konuda Çalıştay gerçekleştireceğine dikkat çekerek çalıştaydan çıkacak sonuçların katkılar sağlamasını temenni etti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde devletin sorumluluğum büyük olduğunu vurgulayan Siber, Siber, “Bu sorumluluğu yerine getirmek, hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Siber, çalıştayın başarılı geçmesini dileyerek sonuçlarının verimli olmasını arzuladığını söyledi.

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner konuşmasında, çalıştayı , KKTC’de Kadına yönelik şiddet konularında farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştireceklerini ifade ederek, çalıştay ile birlikte bundan sonra izleyecekleri yol haritasının da belirlenmiş olacağını belirtti.

Çalıştaydan çıkacak olan sonuçlar neticesinde konuyla ilgili tüm paydaşların fikirleri ile oluşacak önlemler konusunun daha net ortaya çıkacağını dile getiren Saner, bu kapsamda Bakanlığın eylem planının da oluşacağını söyledi.

Kabulde Bakan Saner, çalıştay davetiyesiyle birlikte çalıştaya özel hazırlanan kupayı Başkan Siber’e takdim etti.