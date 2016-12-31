Siber: “Yaşayabilir bir çözüme ulaşmak önemli”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Cenevre görüşmelerinde Kıbrıs Türk tarafı olarak en büyük arzularının yaşayabilir bir çözüm modelinin ortaya çıkması olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Siber, toplum belleğine vurgu yaptı ve dünü bugüne doğru aktarabilmek adına arşiv çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Başkan Siber, BRT HD kanalında yayınlanan “17.Saat” isimli programda 2016 yılını değerlendirdi ve 2017’ye ait beklentilerini anlattı.

Siber, 2016 yılında Meclis çalışmalarını değerlendirirken kamuyoyu ve halkın algısına bakıldığında beklenen verimin gerçekleşmediğinin görülebileceğini söyledi.

Bir süredir öncelikle komitelerdeki verimliliği arttırma adına mevcut sorunları tespit ederek çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Siber, tespit ettikleri en büyük sorunun yasa hazırlanması sürecinin istenilen hızda ilerleyemeyişi olduğunu belirtti.

Milletvekillerinin komitelerde siyasi iradeyi yansıtma görevi olduğunu, halbuki bir yasama uzmanı gibi yasa çalışmak zorunda kaldığını vurgulayan Siber, gelen bir çok yasa teklifinin yasa tekniği ile hazırlanmadığını bunun da komitelerde büyük zaman kaybına yol açtığını ifade etti.

Siber, yasaların uygun teknikler ile komitelere gelmemesinin en büyük nedeninin Bakanlıklarda bu konuda yeterli eleman olmayışı ve meclisteki sayıca yetersiz kadroların olduğunu belirtti ve Meclis’teki bu açığı bugünlerde açılan kadrolarla büyük ölçüde giderdiklerini söyledi.

Daha önce de bir çok kez dile getirdiği gibi yasama faaliyetleri ile ilgili sorunun çözümü için Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başbakan ile fikirbirliği içerisinde aldıkları karar uyarınca yasaların hazırlanabilmesi amacıyla “Hukuk Komisyonu” kurulması konusunda uzlaşıya

vardıklarını anımsatan Siber, Komisyonun 2017 yılında çalışmaya başlayabilmesi için uğraş vereceklerini söylerek bu konuda iktidar ve muhalefetin desteğini aldığını vurguladı.

Söz konusu Komisyonun kurulabilmesi amacıyla Barolar Birliği’nin gönüllü olarak yasa çalışması gerçekleştirdiğini belirten Siber, Birliğe teşekkür etti.

Halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini arttıracak yasa ve tüzüklerin bir an önce hayat geçmesi için acil durum gibi herkesin daha fazla sorumluluk alarak, yeterli olunamayan yerlerde hizmet satın alarak çalışmalar başlatmak gerektiğine işaret eden Siber, “hizmet alımı, sonrasında hayata geçecek yasalar halka olumlu yansıyacak ise bundan kaçınmamalıyız” dedi.

“YAŞAYABİLİR BİR ÇÖZÜME ULAŞMAK ÖNEMLİ”

Cenevre zirvesinden beklentilerini dile getiren Siber, Kıbrıs Türk halkının her zaman çözümden yana irade ortaya koyduğuna vurgu yaparak, bu iradenin Rum tarafında aynı oranda karşılık görmediğini söyledi

Siber,müzakerelerdeki gizlilik ilkesi nedeniyle halkın tam bilgi sahibi olamadığını bu nedenle kaygılar yaşandığını ifade etti. Bazı kesimlerinin süreci olumlu karşılarken, bazılarının ise kaygılı olarak karşılayabildiğine dikkati çeken Siber, her iki görüşün düşüncelerine de saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Siber şöyle devam etti:

“Çünkü geçmiş yaşanmışlıkları var bu toplumun. Toplumsal bellek geçmişteki olumsuzluklar ile ilgili çok taze... Bu nedenle tüm arzumuz, çözüme ulaşılmasından ziyade yaşayabilir bir çözüme ulaşılmasıdır. .Bunun tek yolu da toplumların haklarının yenmediğine inandığı bir çözüme ulaşılmasıdır, inanması ve güvenmesidir. Cenevre hemen sonuca ulaşılacak bir süreç gibi görülmüyor, zor bir süreç olacak. Özellikle tutanaklara ve Güneyden gelen açıklamalara bakıldığında Cenevre sürecinin zor geçeceği ortadadır. Bu nedenle müzakerelerin başlangıcından beri temkinli iyimserliğimi koruyorum”

Siber, toplumun aslında Kıbrıs sorunu haricinde de sorunları olduğunu ifade ederek önceliğin verilmemiş olmamasından dolayı bu sorunların biriktiğini söyledi. Çöüzlebilecek olan bu sorunların çözülmesi ile insanımızın yüzünün gülebileceğini belirten Siber, bu konuda herkese büyük görevler düştünü ifade etti.

“ARŞİVCİLİK DEVLET POLİTİKASI OLMALI”

Başkan Siber, dünü bugüne doğru aktarabilmek adına arşiv çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, bir ülkenin tarihine ve geçmişine sahip çıkmasının aslında geleceğine de ne kadar sahip çıkacağını gösterebildiğini belirtti.

Ülkenin mevcut sorunlarının içerisinde arşivciliğin belki çok yer bulmadığını aktaran Siber, yeni yıl ile birlikte bunun bir devlet politikası ile güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Siber, bu konuda bir konsensus yaratılması gerektiğini ve konuyu hükümet ile de görüşeceğini söyledi.

Mecliste kısıtlı imkanlar ile Milli Arşiv’deki gazeteleri dijital ortama aktardıklarını anımsatan Siber, 1940’lı yıllardan günümüze yazılı basını devlete arşiv olarak kazandırdıklarını belirtti.

Siber, bunun yanısıra günlük olarak yayınlanan gazetelerin de düzenli olarak her gün dijital ortama aktarılma çalışmalarının başladığını söyledi. Bütün bu çalışmaların devletin kurumsal yapısı içerisinde olması gerektiği vurgulayan Siber, bu konuda da gerekli paylaşım ve dağıtımı yapacakalarını ifade etti.

“MECLİS BİNASININ KONUMU DEĞİŞMEMELİ”

Meclis Binasının durumu hakkında da bilgiler veren Siber, başka bir yerde yeni bir bina yapılması düşüncesinde olmadıklarını çünkü aidiyet gereği meclisin konumunun bozulmaması gerektiğini söyledi. Siber, binanın oldukça yıpranmış ve ihtiyaçları karşılayamadığını ama mevcut imkanlar çerçevesinde birçok tadilat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Siber, Meclisin arka tarafında bulunan ek binanın daha modern bir anlayışla tadil edilerek, içerisinde konferans salonları da olan milletvekilleri ve çalışanlara daha iyi çalışma ortamları sunabilecek imkanlar yaratılabileceğini vurguladı.

“2017 ACILARIN YAŞANMADIĞI BİR YIL OLSUN”

2016 yılında gerek ülkede gerek ise Türkiye ve dünyada bir çok olumsuzluk yaşandığını anımsatan Siber, özellikle savaş, göç ve terör olaylarının insan yaşamına olumsuz yansıdığını belirtti.

2017 yılının bütün bu acıların yaşanmadığı bir yıl olmasını dileyen Siber şöyle devam etti:

“Her geçen yılda, teknolojinin ilerlemesi ile insan yaşamını kolaylaştıran olanaklar artıyor. Ancak hak ve adalet, insan hakları ve demokrasi açısından dünya, teknolojik gelişmeyle aynı paralelde gitmiyor. Bu yüzyılda insanların,çocukların katledilmesi, şehirlerin, tarihi eserlerin yok edimesi , insan haklarının çiğnenmesi, demokrasilerin zarar görmesi kabul edilebilir değildir. İlkel çağlarda yaşanan bu tür insanlık dışı olayların, vahşetin bu yüzyılda da yaşandığının görülmesi, daha alınacak çok mesafeolduğunu bizlere gösteriyor.”

Konuşmasında Dünya liderlerine de çağrıda bulunan Siber, daha yaşanabilir, adil bir dünyaya ulaşmanın ortak sorumluluk olduğunu ve bu konuda samimiyietle daha ciddi adımlar atılması gerektiğini belirtti. Siber ayrıca tüm halkın yeni yılını kutladı.