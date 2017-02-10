Şiddet gördüğü evden mahkeme emri ile alındı

Girne’de “sahibi” tarafından şiddete uğrayan ve bu nedenle koruyucu aileye verildikten sonra yeniden şiddet gördüğü eve geri gönderilen Mira, Girne Kaza Mahkemesi’nde dün alınan ara emriyle daha önce şiddet gördüğü evden ikinci kez alındı. Mira, dava bitene kadar Veteriner Dairesi’nde kalacak

DAVA BİTENE KADAR KORUMA ALTINDA

Altın Patiler Derneği ve koruyucu aile olarak Mira’nın bakımını üstlenen Sevinç Tozduman’ın şehadetiyle, Sessiz Kullar (Silent Ones) Hayvanları Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği’nin Girne Kaza Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonucu ara emri alındı. Ara emir uyarınca Mira dava sonuçlanana kadar Veteriner Dairesi kontrolünde kalacak.