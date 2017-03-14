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Şiddetli rüzgâr hasara yol açtı

Şiddetli rüzgâr hasara yol açtı

Bölgeyi iki günden beri etkisi altına alan şiddetli rüzgâr hasara yol açtı.

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Bölgeyi iki günden beri etkisi altına alan şiddetli rüzgâr hasara yol açtı.

Lefkoşa’da rüzgârın etkisiyle devrilen okaliptüs ağacı, park halindeki 5 araçta hasara neden oldu.

Olayın Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Krediler Müdürlüğü’nün personel ve müşteri park yerinde meydana gelmesi nedeniyle, araçların hasarının bankanın iştiraki Şeker Sigorta tarafından üstlenildiği bildirildi.

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