Şiddetli rüzgâr hasara yol açtı
Bölgeyi iki günden beri etkisi altına alan şiddetli rüzgâr hasara yol açtı.
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Bölgeyi iki günden beri etkisi altına alan şiddetli rüzgâr hasara yol açtı.
Lefkoşa’da rüzgârın etkisiyle devrilen okaliptüs ağacı, park halindeki 5 araçta hasara neden oldu.
Olayın Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Krediler Müdürlüğü’nün personel ve müşteri park yerinde meydana gelmesi nedeniyle, araçların hasarının bankanın iştiraki Şeker Sigorta tarafından üstlenildiği bildirildi.
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