Sigara ve telefon kartlarını çaldı

Evrim Kamalı

Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren “Rızık Market” isimli iş yerine girerek içerden hırsızlık yapan zanlı Mehmet Dikmen tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer huzurda bulunan zanlı Mehmet Dikmen’in 14 Ocak 2017 tarihinde, saat 01.00 – 07.30 raddelerinde Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren “Rızık Market” isimli işyerinin cam kapısını kırarak içeri girdiğini ve içeriden 1087 TL değerindeki muhtelif markalarda sigaralar ile 6 adet hazır telefon kartı ve 200 TL nakit para çaldığını söyledi.

Meseleyle bağlantılı kişiler aranıyor

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada çalınan kartlardan birini zanlı Mehmet Dikmen’in kullandığının tespit edildiğini belirterek tutuklandığını ifade etti. Polis meselede kayıp olan emareler olduğunu, kayıp sim kartlarından bazılarının aktif olduğunu belirterek soruşturmanın devam ettiğini ve meseleye bağlantısı olabilecek şahıslar arandığını belirterek ilk etap da 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.