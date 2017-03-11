Mağusa’da faaliyet gösteren “Yeniçağ Market”, “Gedeş Market”, “Sarp Video&Off Licence” ve “Dağcılar Market” isimli işyerlerine giren ve toplamda 3 bin 823 TL ile 200 Euro nakit para ve çok sayıda sigara çalan 17 yaşındaki zanlı Ö.O ile Y.Ö dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Dükkan açma”, “Sirkat”, “Kasti hasar” ve “Bir cürüm işlemek kastıyla dükkan açma” suçlamalarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Ö.O (E-17) ile zanlı Y.Ö’nün (E-17) tutukluluk süreleri 6’şar gün daha uzatıldı.

Sirkat edilen sigaraların bir kısmı bulundu...

Polis Memuru Hasan Derman, zanlı Ö.O ile zanlı Y.Ö’nün gönüllü ifade vererek “Yeniçağ Market” ile “Gedeş Marketi” beraber açtıklarını ve para ile sigara çaldıklarını itiraf ettiklerini belirterek, zanlı Ö.O’nun yine vermiş olduğu gönüllü ifadesinde “Dağcılar Market” ile “Sarp Video&Off Licence” isimli iş yerini de açtığını itiraf ettiğini açıkladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise sirkat edilen sigaraların bir kısmının bulunduğunu belirten Derman, zanlıların olayda kullandıkları levye, 2 adet maske, çanta ve eldivenlerin Kaliland bölgesindeki ağaçlık alanda bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Derman, incelenmesi gereken kamera kayıtlarının olduğunu, alınması gereken ifadelerin bulunduğunu ve halen aranan emarelerin olduğunu söyleyerek zanlıların 8’er gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluluk süreleri uzatıldı...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Ö.O ile Y.Ö’nün tahkikat maksatları bakımından tutukluluk sürelerinin 6’şar gün daha uzatılmasına emir verdi.