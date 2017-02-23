Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
Severek tükettiğimiz besinlerin aslında bizi sık ve çabuk acıktırdığını biliyor muydunuz?
Tükettiğimiz gıdalar içerisindeki katkı maddeleri nedeniyle vücudumuzda daha çok yeme isteği uyandırabilir. İşte böyle hissetmemize neden olan yiyeceklerden bazıları;
Mısır Gevreği: Enerji verdiğini düşündüğümüz işlenmiş gevrekler kahvaltılar için uygun bir besin değildir. İçerisinde fazlaca şeker ve glikoz şurubu olduğundan mide kazınmasını artırır, çabucak acıktırır.
Patates: Kızartılmış patates yüksek oranda tuz ve karbonhidrat barındırır. Herkesçe sevilen patates kızartmasını yediğimizde daha çok yeme isteği duyuyoruz.
Pastane Ürünleri: Beyaz undan yapılan poğaça, börek yiyeceklerin gibi tuz oranları yüksektir. Tuz vücutta tıpkı şeker gibi davranır, ne kadar çok tuzlu tüketirseniz o kadar kan şekeriniz dalgalanır ve daha çok acıkırsınız.
Bisküvi: Tatlı bisküviler de içeriğindeki yüksek şeker ve glikoz şurubu nedeniyle karnınızı çok çabuk acıktıran yiyecekler arasında yer alıyor.
Çin Yemekleri: Çin yemeklerinin içerisinde bulunan lezzet arttırıcı tatlı soslar, beynimizde lezzet algısı yaratarak daha çok iştah açar. Özellikle noodle gibi karbonhidrat ağırlıklı bu besinler çok sık tüketilmemelidir.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.