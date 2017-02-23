Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!

Tükettiğimiz gıdalar içerisindeki katkı maddeleri nedeniyle vücudumuzda daha çok yeme isteği uyandırabilir. İşte böyle hissetmemize neden olan yiyeceklerden bazıları;

Mısır Gevreği: Enerji verdiğini düşündüğümüz işlenmiş gevrekler kahvaltılar için uygun bir besin değildir. İçerisinde fazlaca şeker ve glikoz şurubu olduğundan mide kazınmasını artırır, çabucak acıktırır.

Patates: Kızartılmış patates yüksek oranda tuz ve karbonhidrat barındırır. Herkesçe sevilen patates kızartmasını yediğimizde daha çok yeme isteği duyuyoruz.

Pastane Ürünleri: Beyaz undan yapılan poğaça, börek yiyeceklerin gibi tuz oranları yüksektir. Tuz vücutta tıpkı şeker gibi davranır, ne kadar çok tuzlu tüketirseniz o kadar kan şekeriniz dalgalanır ve daha çok acıkırsınız.

Bisküvi: Tatlı bisküviler de içeriğindeki yüksek şeker ve glikoz şurubu nedeniyle karnınızı çok çabuk acıktıran yiyecekler arasında yer alıyor.

Çin Yemekleri: Çin yemeklerinin içerisinde bulunan lezzet arttırıcı tatlı soslar, beynimizde lezzet algısı yaratarak daha çok iştah açar. Özellikle noodle gibi karbonhidrat ağırlıklı bu besinler çok sık tüketilmemelidir.