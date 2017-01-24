Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat

Nöroloji Uzmanı Dr. Sultan Çağrıcı, toplumda yaş ilerlemesiyle birlikte unutkanlık ve diğer zihinsel yeteneklerin bozulmasının yaşlanmanın doğal sonucu gibi görüldüğünü, ancak sağlıklı insanlarda da unutkanlık görülebileceğini vurguladı. Uzman Dr. Sultan Çağrıcı, şöyle dedi:

"Hafızanın oluşmasında en önemli süreçlerden biri dikkattir. Dikkatin bir noktaya odaklanması ve sürdürülmesinin bozulduğu kaygı ve depresyon gibi durumlarda, zihin kişinin içinde bulunduğu durum dışı konularda meşgul olup sağlıklı bir bellek oluşturulamaz. Kişi unuttuğunu sanır. Oysa o ana yönelik bilgi sağlıklı bir şekilde kaydedilmediğinden hatırlanamamaktadır. Bu durumun 'Bunama' adını verdiğimiz tabloyla, bunamanın en sık sebebi olan alzheimer hastalığıyla bir ilgisi yoktur.

Unutkanlık şikayetleriyle gelen yaşlı bir bireyde, normal yaşlılık ile bunamaya bağlı unutkanlık arasındaki ayrımda kişinin günlük hayatında yeni şeyler öğrenip öğrenememesi, unutkanlığın ilerleyici olup olmadığı önemli bir yer tutar. Yaşı 40-50 olan insanlarda bunama görülebileceği gibi, çok ileri yaşlarda bütün zihinsel becerilerini korumuş birçok insan da vardır."

Bunamanın bir hastalık olduğunu, alzheimer hastalığı ile farklılıklar gösterdiğini vurgulayan Dr. Sultan Çağırıcı, 'Demans' olarak nitelendirilen 'bunama' teriminin beyin hücrelerinin tahribatı ve kaybına yol açan bir grup beyin hastalığına ait belirtileri kapsamadığını anlattı. Dr. Çağırıcı şöyle devam etti:

"Dikkat ve konsantrasyon, bellek, dil işlevleri, görsel mekansal algılama, alet kullanmada önceden öğrenilmiş hareketlerde beceri, yürütücü işlevler, içgörü, öngörü, analiz planlama gibi bunama tablosunda en az ikisinin bozulmuş olması gereken zihinsel alanlardır. Örneğin, bellek bozukluğu yani unutkanlık yanında dil işlevlerinde bozulma olması, bu bozulmalar sebebiyle günlük yaşamının etkilenmesi söz konusuysa hastada bunama tablosu vardır diyebiliriz."

Demans hastalığında tedavi edilebilir düzeyde olanların geri dönüşümünün kaçırılmaması için unutkanlık şikayeti olanların hekime başvurmasında fayda olduğunu belirten Dr. Çağırıcı, "Demansın tanımlanması, sebeplerinin belirlenmesi tedavi edilebilir geri dönüşümlü olanların gözden kaçırılmaması hasta ve yakınının geleceğini planlaması açısından önemlidir. Bu nedenle kendi veya yakınlarında günlük yaşamını etkileyen unutkanlık şikayeti olanların nöroloji polikliniklerine başvurmalarını öneriyoruz" dedi.