Şikayet dikkate alınmadı, yine kaza yaşandı

Nadire Bahadi

Başkent Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde etkili olan yağışlı hava pek çok bölgede irili ufaklı kazalara neden oldu. Bunlardan biri de Yenişehir bölgesinde gerçekleşti. Islak yolda kayan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 2 araca birden çarptı ve neredeyse bölgedeki bir eve giriyordu. Bölge sakinleri ise Necmeddin Erbekan Caddesi’nde evlerin anayol ile iç içe olması nedeni ile çok sayıda imza toplanmasına rağmen, yetkililer tarafından hiçbir önlem alınmaması sebebi ile sürekli trafik kazalarının yaşandığından şikayetçi.

Karşı şeritteki 2 araca çarptı

Polisten elde edilen bilgiye göre kaza saat 11:30 sıralarında Necmeddin Erbakan Caddesi’nde meydana geldi. Bilgide, 22 yaşındaki öğrenci Mahmoud İsmail Wıdad’ın kullandığı LV 692 Z plakalı kiralık aracı ile Çangar çemberinden Kızılbaş çemberine doğru gittiği sırada ıslak yolda kayarak sağ şeride geçti ve o sırada karşı şeritten gelen Makbule Ağıt’ın kullandığı LL 593 plakalı araca çarptı. Çarpmanın ardından kontrolsüz şekilde ilerleyen kiralık araç, daha sonra yine karşı şeritten gelen Mustafa Yeşilkaya’nın kullandığı KH 717 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken 57 yaşındaki Makbule Ağıt kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitti.