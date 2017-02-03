Şikayetçi sayısı artabilir

Çiğdem Aydın

Girne’de M.K isimli bir avukatın imzasını sahteleyerek onun adına 3 kişiye dava açtıkları ve bu yolla para temin ettikleri gerekçesi ile tutuklu bulunan zanlı avukatlar Süleyman Kurtuluş ile Ferhat Kurtarıcıoğulları hakkındaki soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’a kadar uzandığı belirtilirken, zanlıların hiç olmamış olayları yaşanmış gibi göstererek dava dosyası hazırladıkları ortaya çıktı. İlk etapta sahte imza ile açılmış 3 dava dosyası bulan polisin 2 şüpheli dosya daha ele geçirdiği açıklandı. Haklarında “Sahte adli evrak düzenleme” suçu başta olmak üzere 4 suçtan soruşturma yürütülen zanlılar dün ek tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yapan Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Arslan, zanlıların sahte adli evrak düzenleme, sahte evrakı tedavüle sürme, sahtekârlıkla kayıt temini ve sahtekârlıkla para temini suçlarından dolayı tutuklu olduklarını söyledi.

Başka avukatlar da olabilir…

Zanlıların 31 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 25 kişinin sorgulandığını ve 10 kişiden yazılı ifade alındığını belirtti. Sahte imza ile açılan 3 dava dosyasının yanı sıra 2 şüpheli dosya daha bulduklarını kaydeden polis, iki dosya ile ilgili de inceleme yapacaklarını söyledi.

Mesele ile ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüklerini, olaya karışan başka avukatlar da olabileceğini belirten polis, kanıt olarak alınan dosyalarda konu olan davaların tamamen hayal ürünü olduğunu, tüm davalı kişilerin aynı adreste gösterildiğini, sadece kapı numaralarının farklı olduğunu dile getirdi.

Yıldırım: Zanlılara tuzak kuruldu

Olayın Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’a kadar sıçradığını, çok yönlü soruşturma yaptıklarını belirten polis, ayrıca zanlıların polise celp edildikten sonra tüm tanıklara ulaşıp müdahale etmeye çalıştıklarına dair tespit yaptıklarını dile getirdi. Zanlıların avukat M.K adını kullanıp imzasını sahteleyip 3 kişi adına da dava açtığını kaydeden polis, şuanda 3 şikâyetçi olduğunu, sahte dava sayısı ile şikâyetçi sayısının artabileceğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlı sayısının artabileceğini kaydeden polis, her iki zanlının da 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı avukatlarının talep edilen süreye itiraz etmesi ile duruşma yapıldı. Zanlı Süleyman Kurtuluş’un avukatı Seyhan Yıldırım, M.K isimli avukatın zanlılara tuzak kurduğunu, asıl suçlunun M.K olduğunu öne sürdü.

5 gün daha tutuklu kalacaklar

Bu iddia üzerine soruşturma memuru, M.K ile Süleyman Kurtuluş arasında geçen bir konuşmaya dair ses kaydı olduğunu, ses kaydında M.K’nin adına açılan 3 davadan haberinin olmadığının anlaşıldığını söyledi. Polis, ayrıca zanlıların serbest kalması halinde tanıklara müdahale edebileceğini de belirtti.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme talep edilen 8 gün yerine zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.