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Sıla trafik kazasında yaralandı

Sıla trafik kazasında yaralandı

TEM otoyolun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan Ankara yönüne giden İsmail Serkan  Güney idaresindeki 34 ZG 1593 plakalı cip, Yeşilyayla mevkisinde sürücüsünün  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Kazada, araç içerisinde bulunan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Hande Kızıl  ve Büşra Sarıkaya yaralandı, sürücü Güney ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Hafif yaralanan Gençoğlu ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi  acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.

Diğer yaralılar Kızıl ve Sarıkaya ise Hendek Devlet Hastanesine  kaldırıldı.

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