Nadire Bahadi

Ercan- Gaziköy anayolunda önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 33 yaşındaki Piyade Astsubay Uzman Çavuş Ali Ilgaz’ın cenazesi dün toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

Ilgaz’ın cenazesi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgundan askeri törenle devralındı.

Göreve giderken geçirdiği trafik kazası nedeni ile şehit düşen Ilgaz, memleketine askeri törenle uğurlandı.

Silah arkadaşları yalnız bırakmadı

Türk Silahlı Kuvvetlere ait birlikte görev yapan Piyade Astsubay Uzman Çavuş Ali Ilgaz için morg önünde askeri tören düzenlendi. Törene üst rütbeli komutanların yanı sıra, çok sayıda askeri personel katıldı. Silah arkadaşları Ilgaz’ın fotoğrafını göğüslerinde taşıdı ve şehidi selamla uğurladı. Morg önünde düzenlenen töreni hastanedeki birçok vatandaş da izledi. Ilgaz’ın cenazesi askeri ambulansla taşınarak uçakla memleketine gönderildi.

Geçen yıl göreve başladı

Törende Piyade Astsubay Uzman Çavuş Ali Ilgaz’ın özgeçmişi okundu. 2008 yılında göreve başlayan Ilgaz, 2016 yılına kadar Türkiye’de görev yaptığı öğrenildi. 2016 yılı genel atamaları ile 28’inci Mekanize Piyade Tümeni, 230’uncu Mekanize Piyade Alayı, 1’inci Mekanize Tabur Komutanlığı emrinde takım Ast Subayı olarak atanan Ilgaz’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu edinilen bilgiler arasında.

Kaza yerinde yaşamını yitirdi

33 yaşındaki Ali Ilgaz FM 326 plakalı özel arabası ile Kırklar’dan Paşaköy’deki birliğe greve giderken Ercan-Gaziköy yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araba yol kenarındaki servi ağacına çarparak durdu. Ilgaz kaza yerinde hayatını hayatını kaybederken, araçtaki yolcu Safa İnaltekin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.