Silahlı milisler katliam yaptı: 30 ölü!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ağır silahlı milislerin düzenlediği saldırıda 30 sivil hayatını kaybetti. Ülkenin güneyindeki Kasai Central bölgesinde yerel lider Ambrose Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamuina Nsapu adlı bir gruba bağlı milislerin bölgedeki Tshimbulu kasabasına ağır silahlarla saldırdığını belirtti.Saldırıda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Kale, "Ağır silahlı milisler kasabaya 3 koldan saldırdılar ve sivillere rastgele ateş ettiler" dedi. Polis yetkilisi Francis Mende de, ordunun saldırıyı püskürttüğü ve kaçan milislerin silahlarını ele geçirdiğini söyledi. Aynı milislerin perşembe günü Tshimbulu yakınlarındaki köylere de saldırı düzenlediğini ifade eden Mende, güvenlik güçlerinin çıkan çatışmada, 6 milisin öldürüldüğü dile getirdi.