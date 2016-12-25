Şili'de deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) açıklamasına göre, Latin Amerika ülkesi Şili'nin güneyindeki Puerto Montt kentinin 225 kilometre güneybatısında, 7,7 büyüklüğünde ve yerin 15 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, sarsıntının merkez üssünden bin kilometre kadar kıyı kesiminde tsunami yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Yetkililerden şu ana kadar ölü, yaralı olup olmadığıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA, Reuters