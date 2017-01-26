Şili'deki orman yangınları kontrol altına alınamadı: 6 ölü

Güney Amerika ülkesi Şili'de kontrol altına alınamayan orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Şili İçişleri Bakanı Mario Fernandez, ülkenin orta kesimini etkileyen yangınlarda 2 polis ve 4 itfaiyecinin öldüğünü açıkladı.

Fernandez, yangınlarda 3 kişinin yaralandığını, 4 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Şili'nin Ulusal Orman Derneği de yangınlarında yok olan ormanlık alanın 238 bin hektara çıktığını duyurdu.

Yangınlardan en çok O'Higgins ve El Maule bölgelerinde kırsal alanlar etkilendi.

Şilili yetkililer, ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Peru'dan yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere uçak ve helikopter talep etti.

Şili hükümeti, pazartesi günü uzun süreli kuraklık ve 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının da etkisiyle büyüyen ve 100 bin hektardan fazla alanı yok eden yangınlardan etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülke çapında hafta sonu 100'den fazla orman yangını çıkmıştı.