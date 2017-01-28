Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Yüksek Mahkeme eski Başkanı Akis Hacıhabis’ten hukuki danışmanlık desteği alacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yüksek eski Mahkeme Başkanı Akis Hacıhabis’in, işbirliği niteliğinde, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’e hukuki danışmanlık yapacağını yazdı.

Habere göre, Şilluris, konu hakkında yaptığı açıklamada, işbirliğinin, net bir şekilde danışmanlık niteliğinde olacağını ve ücrete tabii olmayacağını belirtti.