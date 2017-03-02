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Şimdi başını dövüyor

Şimdi başını dövüyor

İşyerine ait tahsilat makbuzlarını sahteleyerek 30 bin TL para sirkat etmekle suçlanan Atakan Demirdöven cezaevine gönderildi

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Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 2016 ile 2017 yılları arasında, pazarlamacı olarak çalıştığı şirkete ait ürünlerden elde ettiği gelirlere karşı yazdığı tahsilat makbuzlarının kopyalarında oynama yaparak sahteleyen ve 30 bin TL parayı sirkat eden Atakan Demirdöven, soruşturmasının tamamlanmasına müteakip dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Hakan Savtekin, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Zanlının KKTC ile hiçbir yasal bağının bulunmadığını ve serbest kalması halinde kaçmasının kuvvetle ihtimal olacağını belirten Savtekin, zanlının davaları görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davaları görüşülünceye kadar, 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

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