Şimdi çok pişmanlar

Melin Dobran

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tahkikat Bölümüne dün öğle saatlerinde gelen bir ihbar, uyuşturucu içtikten sonra bayılan iki gencin tutuklanmasına neden oldu.

Kent merkezinde park halindeki aracın içerisinde sızan ve çevredekilerin tüm ikazlarına rağmen uyanmadıkları iddia edilen iki kafadar polis gelince neye uğradıklarını şaşırdı.

Girne’de 06 EK 142 Ankara plakalı araç içerisinde baygın vaziyette bulunan Kürşat Şamil Eser ve Yalçın Bildik’i ayıltan polisler, üzerlerinde arama yaptı ve iki öğrencinin de tasarrufunda bir miktar sentetik canabionid türü uyuşturucu olduğu tahmin madde buldu.

Olaydan sonra mahkemeye çıkarılan iki zanlı da uyuşturucu maddeyi meraktan satın alıp denediklerini itiraf etti.

Girne Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi’nin huzuruna çıkarılan zanlılarla ilgili olarak iddia makamı, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis çavuşu Erkan Karam’ı tanık olarak dinletti.

Karam, meselenin çok yeni olduğunu bir kişinin arandığını belirterek zanlıların tahkikat amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Çok merak ettik aldık

Mahkemede söz alan zanlı Kürşat Şamil Eser, çok pişman olduğunu, bu maddeyi çok merak etikleri için 100 TL karşılığında 200 miligram olarak satın aldıklarını ve kullandıklarını beyan etti. Kendilerine bu maddeyi satan kişinin kim olduğu bildiğini ve polise söylemeye hazır olduğunu kaydeden zanlı Eser, mahkemeden özür diledi.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sunulan şahadet ve zanlının beyanı doğrultusunda, soruşturmanın salimen yürütülmesi için 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.