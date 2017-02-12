Şimdi de alacak talebi hükümeti birbirine düşürdü

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Sağlık Bakanlığı’nın, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne 2016 yılı itibari ile sevkli hastaların tedavisinden oluşan 62 Milyon TL borcu var.

YDÜ Hastanesi parasını talep ediyor, UBP-DP hükümetinin UBP kanadı, hastaların mağduriyet yaşanmaması için bu borcun YDÜ Hastanesi’ne bir an önce ödenmesini istiyor.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise sevkli hastaların tedavisine ilişkin çıkarılan faturaların ayrıntılı şekilde incelenmesini, ödemenin daha sonra ödenmesini istiyor.

Faturalar yeniden incelendi

YDÜ Hastanesi’nin faturaları şişirdiği yönünde ortaya atılan iddia üzerine tüm faturalar yeniden incelenmeye alındı.

İnceleme neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından bir önerge hazırlanarak Bakanlar Kurulu’na gönderildi.

Bakanlar Kurulu önergeyi onaylarsa, YDÜ Hastanesi’ne ödeme yapılacak, Hükümet ile YDÜ arasındaki kriz de aşılacak.

Sucuoğlu: Faturalarda şişirilme yok

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, YDÜ Hastanesi’nin tüm faturalarının yeniden incelendiğini ve faturalarda bir şişirme olmadığını kaydetti.

Sucuoğlu, konuya ilişkin Havadis’e yaptığı açıklamada, “YDÜ Hastanesi’nin tüm faturaları yeniden detaylı olarak incelendi ve faturalarda şişirme olduğu tespit edilmedi. Yapılan anlaşma ne ise o verildi. Fatura incelemesi tamamlandı önerge de Bakanlar Kurulu’na gönderildi” dedi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, YDÜ Hastanesi’ne Pazartesi günü 40 Milyon TL gibi bir ödeme yapılacağı yönündeki söylemeleri ise yalanladı.

Sucuoğlu, “Şu anda bir ödeme yok, önerge henüz Bakanlar Kurulu’ndan geçmedi” diye konuştu.