Şimdi de 'Tularemi' illeti!

Duygu Alan

Afrika ve Brezilya gibi küçük kemirgen hayvanların yoğun olarak bulunduğu ülkelerde sıklıkla görülen Tularemi hastalığı, KKTC’de de bir kişide tespit edildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Kudret Çağlar’ın uzun süredir takibini yaptığı 6 yaşındaki kız çocuğuna Tularemi hastalığı teşhisi kondu. Tedavinin 3’üncü gününde çocuk tamamen iyileşti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Kudret Çağlar, Tularemi hastalığına neden olan etkenleri anlattı, hastalığın tanısı, etkisi, teşhisi ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Kudret Çağlar, “Bu ülkede artık sistemik Tularemi var, bu vaka bir uyarıcıydı. Gerekli tüm önlemler ivedilikle alınmalıdır. Özellikle avcılar risk altındadırlar. Hem avcılar birliği hem de devletin ilgili kurumları görev almalıdır” uyarısında bulundu.

“Risk aldık”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Kudret Çağlar, uzun bir süredir hekimliğini yaptığı 6 yaşındaki kız çocuğunda Tularemi hastalığının teşhis edildiğini ve yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Doç. DR. Çağlar süreci anlattı: “Bu hastalık sadece lenf nodunu şişirebilir, elde yara yapabilir, çoğu zaman da tedaviye yanıt vermeyince özel tedaviler uygulanır. Özellikle erişkinlerde ağızdan verilerek belki de tanı konulmadan hastalık geçirilebilir. Tedavisi çocuklarda yan tesiri olabilecek antibiyotikler. Bu sebeple çok iyi düşünmek lazım. Teşhisi yapmadan tedavi yapmak istemediğimiz için ya risk alınıyor ya da sonuç beklenmek zorunda kalınıyor o zaman da geç kalınıyor.

Bu vakada, Tularemi, bu çocuğun karnında 4 cm kitle yaptı. Beyaz küre vücudun iltihap hücrelerini 30 bine kadar çıkardı, yüksek ateş yaptı. Gözlerini kapatacak şekilde göz kenarını şişirdi, kabakulak gibi tükürük bezleri şişti, çocuğun yüzünü görmek bayağı zorlaştı. İshal yaptı, kusma yaptı.

Bu hastalık bazen tifo benzeri semptomlarla da gelebiliyor. Tüm vücudu tutabiliyor bazen akciğerde bazen beyni de tutabiliyor, menenjit gibi gelebiliyor. Bu çocukta hemen her yeri tutmuş karaciğeri de büyütmüştü. Kanserle karıştırılmaması için çok çaba gösterdim. Çocuğu YDÜ Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak ile birlikte takibe aldık.

Antibiyotik tedavisini başladık. Rutin olanı cevap vermeyince zaten başta bu tür bir durumun Tularemi ile ilgili olabileceğini bildiğimiz için yurtdışına tetkik için kan örneklerini göndermiştik. Tetkiklerin bazıları Amerika’da çalışacağı için 3 hafta sonra gelecekti. Antibiyotiğe cevap vermeyince ve çocuk tekrar kötüleyince Hacettepe Hastanesi’nde uzman hekim arkadaşlarla ve YDÜ Hastanesi’ndeki arkadaşlarla tekrar tekrar istişare edip risk alarak bu çocuğun Tularemi gibi tedavi edilmesine karar verdik.

“Ölü tavşanı sevmiş”

“Tavşanla ilgisi var mı?” diye aileye sorduk. Çocuğun babasının avladığı ölü tavşanı defalarca sevdiğini öğrendik. Bu cevapla zaten ortada olan bulguları oturttuk. Hacettepe Hastanesi’ndeki arkadaşlarla da bu bilgiyi paylaştık. Ailenin de tam güveni ile tedaviye başladık. Çocuğun 12 saat sonra gözü açılmaya başladı, 24 saat sonra da ateşi düştü. 3 gün içinde hastalıktan kurtuldu ama tedavi 10 gün sürdü.

Ailenin güveni çok önemliydi. Amerika’dan sonuç bize dün geldi. Sınırda pozitif… Ancak, asıl sorun bu hastalığın bu memlekette sistemik görülmüş olduğudur. Belki vardı ama bu boyutta ağır bir vaka olduğunu bilmiyorum. Bakanlığa bildirildi. Eğer bu güçlü hastalık yapan tür memlekette varsa avcılar risk altındadır. Yaban hayvanlarla ilgilenenler risk altındadır. Bu bir halk sağlığı sorunudur. Önlemlerin alınması için harekete geçilmelidir. Hem avcılar birliği hem de devletin ilgili kurumları görev almalıdır. Gerekli önlemler ivedilikle alınmalıdır.

Ölüme götürebiliyor

Ölümcül hastalıklardan olan Tularemi hastalığı özellikle Afrika ve Brezilya gibi küçük kemirgen hayvanların yoğun olarak bulunduğu ülkelerde çok daha sık görülmektedir.

Tularemi hastalığı hemen her yaş bireylerde görülebilmesine karşın daha çok çocuklarda görülebiliyor. Tedavi edilmediği takdirde bireyin başta genel sağlığını olmak üzere birçok önemli işlevlerini olumsuz etkileyen Tularemi hastalığı yine tedavi edilmediği takdirde beraberinde çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kısa süreli ancak sık tekrarlanan mide bulantısı, uzun süren ishal, vücudun çeşitli yerlerinde yarahastalığın önemli belirtileri.

Tularemi hastalığı herkeste görülebilmektedir. Fakat bazı özellikleri bakımından evinde tavşan, sincap gibi küçük kemirgen hayvanları besleyen bireylerde, kemirgenlerin yoğun olarak bulunduğu ortamlarda uzun süreler kalan bireylerde Tularemi hastalığı sık görülebilmektedir.

Tularemi hastalığının da bireylerin vücudunda çeşitli bölgelere yerleşme özelliği bulunmaktadır. Tularemi hastalığı genel olarak deri kısmında ve akciğerlerde kendini göstermekte ve ayrıca sindirim sistemine de yerleşmekte ve özellikle tedavi edilmediği takdirde etkisini yaklaşık olarak 28 gün sürdürebilmektedir. Özellikle akciğer ve solunum yollarına yerleşmesi durumunda beraberinde tehlikeli sonuçlara neden olabilmektedir.

Tularemi hastalığının tedavisi

Tularemi hastalığının tedavisi mümkün olmaktadır. Tularemi hastalığının tedavisinde genellikle çeşitli antibiyotik ilaçlar kullanılmaktadır. Oldukça başarılı sonuçlar verebilen antibiyotik ilaçlar sayesinde Tularemi hastalığı kısa sürede etkisini kaybetmektedir. Tedavide uygulanan bir başka yöntem ise ”Atenüe” adı verilen bir aşıdır.

Genellikle ileri safhalara ulaşan Tularemi vakalarında uygulanan aşı yöntemi de oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Genellikle birkaç günlük bir tedavi süreci bulunan Tularemi hastalığına maruz kalmış bireyler ilgili doktorun uygun bulması durumunda hastanede de bir müddetliğine yakın gözetim altına alınabilmektedir. Başarılı bir tedavi sürecinden sonra hastanede veya evinde bir müddet dinlendirilen birey hastalığın etkilerinden tamamen kurtulmasının ardından günlük aktivitelerine kaldığı yerden devam edebilmektedir.