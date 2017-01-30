"Şimdi de uzaylı ilan edildim"

BD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı ve 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararnamenin kapsadığı ülkeler arasında Somali de var.

Dünyanın en iyi atletlerinden biri olan Mo Farah, Somali asıllı bir Britanya vatandaşı. Donald Trump’ın kararı onun ailesinin yaşadığı ABD’ye gitmesine engel değil. Fakat 33 yaşındaki atlete göre Trump’ın politikası ‘bölücü ve ayrımcı’

Trump’ın imzaladığı kararnameye göre Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen’in yer aldığı 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişi yasaklandı.

Mo Farah, bu kararın ardından İngiltere Dış İşleri Bakanlığı ile görüştü. Girişimlerin ardından İngiltere çifte vatandaşlığı bulunanların engeli kalktı.

Kosta Rika’da antrenmanlarını sürdüren Mo Farah da 6 yıl boyunca Oregon’da yaşayan ailesinin yanına gidebilecek.

Pazar akşamı Facebook sayfasından yazan Farah, ‘cehalet ve ön yargılı’ tanımlamasını yaptığı bu politikayı eleştirdi:

“Bu yıl 1 Ocak 2017’de Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye, 27 Ocak’ta da Trump tarafından uzaylı ilan edildim”

Farah, sekiz yaşında Somali’den Britanya’ya taşınmıştı.

Kaynak: Al Jazeera ve BBC