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Şimdi onun yanında

Şimdi onun yanında

Kadriye Yalçın, eşinden 3 gün sonra hayatını kaybetti

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Melin Dobran

Lefkoşa’da ikamet eden Kadriye Yalçın, 63 yaşında veda etti. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Yalçın, Koah hastasıydı. Yalçın’ın eşi Bekir Ekrem Yalçın ise 3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu 67 yaşında hayata veda etmişti. Çevresindeki herkes tarafından sevilen Kadriye Yalçın 4 evlat sahibiydi. Yalçın çiftinin 3 gün arayla yaşama vedası, tüm sevenlerini üzdü. Yalçın’ın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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