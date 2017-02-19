Şimdi onun yanında

Melin Dobran

Lefkoşa’da ikamet eden Kadriye Yalçın, 63 yaşında veda etti. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Yalçın, Koah hastasıydı. Yalçın’ın eşi Bekir Ekrem Yalçın ise 3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu 67 yaşında hayata veda etmişti. Çevresindeki herkes tarafından sevilen Kadriye Yalçın 4 evlat sahibiydi. Yalçın çiftinin 3 gün arayla yaşama vedası, tüm sevenlerini üzdü. Yalçın’ın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.