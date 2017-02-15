Sinan Oğan: "AKP esnafa silahlı eğitim veriyor"

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, AKP'nin 'Halk Özel Harekât' gibi bir paramiliter yapılanma çalışması içinde bulunduğunu iddia ederek "Özellikle bu 15 Temmuz sonrasında normalde fırıncı, berber ya da bakkal olan sivillerin zaman zaman kamplara alınıp eğitildikleri, silah kullanmanın öğretildiğini biliyoruz. Bu yarı milis gücü ha dediklerinde sokağa çıkarıp toplumun diğer kesiminin üzerine salacak bir çalışma içerisindeler" dedi. Halkın sağduyusuna her zaman güvendiğini belirten Oğan "Ne olursa olsun bu milleti böyle bir iç çatışmaya sürükleyemezler. Terör artabilir, başka şeyler olabilir, içeriyi karıştırmaya çalışabilirler, ama bunların hiçbiri sokak çatışmalarına varacak düzeyde olmaz.” diye konuştu.

Sözcü gazetesinden Nil Soysal'a söyleşi veren Oğan'ın açıklamaları şöyle:

MHP tabanında son durum nedir?

Hatırlayalım; ne diyordu Genel Başkanımız şimdiye kadar?… “Başkanlık sistemi Öcalan'ın talebidir” diyordu… Hakikaten de bugün Öcalan'ın ve HDP'nin başkanlığı net bir şekilde istediğini görüyoruz. Siz bakmayın onların Meclis'te “Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım” filan dediklerine.

Meclisteki evet-hayır oylamasında, bir HDP'linin hayır oyu var mı, yok! Dolayısıyla HDP Öcalan'ın 40 yıllık rüyasına şimdi hayır demeyecek, evet diyecek, onu söyleyeyim…

2010 referandumundaki gibi dolaylı yoldan mı, yoksa açıkça mı destekleyecek?

HDP'yi direkt olarak AKP'nin yanına eklemlemek mümkün. Çünkü AKP, kiminle nereye kadar gideceğini bilen bir siyasi parti. AKP'nin MHP'ye ihtiyacı vardı. Meclis'ten geçirdi. Kampanya sürecinde de bir şekilde MHP ile dirsek temasını sürdürecek. Ama sağ dirseğini MHP ile götürürken, sol dirseğini de HDP ile götürecek.

Eğer referandumdan evet çıkarsa, ilk durakta Bahçeli'yi indirecek. Dönecek HDP'lilere “Ey benim Kürt kardeşlerim, Bahçeli beni kandırdı. Başkanlık eşittir federal yapıdır, federatif sistemdir. Gelin bu işi konuşalım” diyecek. Çünkü, 2019'da yeniden cumhurbaşkanı seçilmek için Kürt oylarına ihtiyaç duyacak ve HDP ile işbirliği yapacak.

Üç parti birlikte mi hareket edecek?

Bakın MHP'nin tabanı çok kızgın. Bir sabah kalktık, 15 senedir söylediğimiz bütün her şey yerle bir oldu. Taban; “Genel Merkez bizi temsil etmiyor. Siz bu dağınık yapıyı toparlayın” dedi. Şu anda en güçlü hayır kampanyasını biz yürütüyoruz.

MHP tabanı ne diyecek referandumda? Rakamsal bir öngörünüz var mı?

MHP tabanının şu an yüzde 90'a yakını hayır diyor. Yüzde 5 kadar evet diyen var. “Genel Başkan evet dedi, ben de evet derim. Hayır desin, ben de hayır derim” diyenler yüzde 5. Yüzde 5'lik ilginç bir kesim de var “Ben ilçe başkanıyım. Evet sloganını kullanmak zorundayım. Ama oy pusulasında benim elim ‘evet'e gitmez. Hayır vereceğim…” diyor. Kim ne derse desin, bu referandumun sonucunu MHP tabanı belirleyecek. İddia ediyorum; MHP tabanının en az yüzde 90'ı hayır diyecek! MHP evet dese de, MHP'liler hayır diyecek. Türkiye genelinde yüzde 50'nin altında evet, yüzde 50'nin üstünde hayır var.

“Özellikle bu 15 Temmuz sonrasında normalde fırıncı, berber ya da bakkal olan sivillerin zaman zaman kamplara alınıp eğitildikleri, silah kullanmanın öğretildiğini biliyoruz. Bu yarı milis gücü ha dediklerinde sokağa çıkarıp toplumun diğer kesiminin üzerine salacak bir çalışma içerisindeler. Ama buna rağmen ben Türk Milleti'nin sağduyusuna her zaman güvendim, hâlâ da güveniyorum. Ne olursa olsun bu milleti böyle bir iç çatışmaya sürükleyemezler. Terör artabilir, başka şeyler olabilir, içeriyi karıştırmaya çalışabilirler, ama bunların hiçbiri sokak çatışmalarına varacak düzeyde olmaz.”

"Ancak siz de biliyorsunuz ki AKP'nin en iyi başardığı şey manevra yapmak. O sebeple, referanduma doğru açıkçası Sincar'a yönelik bir operasyon bekliyorum ben. Yani referandum öncesinde Irak topraklarına gireceklerini, PKK'ya dönük bir kara eylemi gerçekleştireceklerini ve bunun için Barzani'den ciddi destek alacaklarını bekliyorum."