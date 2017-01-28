"Sınavım var, bırakın gideyim"

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 25 Kasım Çarşamba gecesi Nijeryalı iki grup arasında çıkan baltalı, bıçaklı ve sopalı kavga nedeniyle tutuklu bulunan Nijeryalı Michel Nnebe ile Musa İdris dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın zanlılara söz vermesi üzerine konuşan zanlı Musa İdris, “ben Chibuzor ile beraber dayak yedim, ancak tutuklandım, bugün son sınavım var, beni bırakın” diyerek, tahliye talebinde bulundu. Yargıç ise bu talebi reddederek tutukluluk süresinin uzatılmasını emretti.

Mahkemeye meseleyi anımsatan Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Metin, 25 Ocak 2017 tarihinde, Gazimağusa’da Çanakkale bölgesinde Nijeryalı iki grup arasında çıkan kavga sonucunda müşteki Chibuzor Okube’nin başına sert bir cisimle aldığı darbe sonucu ağır şekilde yaralandığını ve zanlıların mesele ile ilgili tutuklandıklarını söyledi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Müştekinin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Metin, olay yerinden sopa, balta ve 2 adet bıçağın emare olarak alındığını ifade etti. Mesele ile ilgili aranmakta olan 3 şahsın bulunduğunu ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini aktaran Metin, zanlıların 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın söz vermesi üzerine konuşan zanlı 1 Michel Nnebe, müştekiyi hastaneye götürenin kendisi olduğunu ve polise bildiği herşeyi anlattığını belirterek, polis tarafından tutuklandığını ve suçsuz olduğunu ifade etti. Zanlı 2 Musa İdris ise, müştekinin kafasına vuranların kendisini de ciddi şekilde darp ettiğini ve suçsuz olduğunu iddia etti ve “balta ve bıçaklardaki parmak izlerine bakarlarsa bizim hiçbir suçumuzun olmadığını anlayacaklar” şeklinde konuştu. Okuldan mezun olmak üzere olduğunu ve dün itibarıyla bir sınavı kaldığını ileri süren zanlı serbest bırakılmasını talep etti. Huzurundaki şahadet ve zanlıların beyanlarını değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların 5’er gün süre ile poliste tutuklu kalmalarına izin ve emir verdi.