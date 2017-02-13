Tuğçe Ülkü Aydın

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu milletvekillerinin çeşitli konuları gündeme getirdiği konuşmalarının ardından gündemindeki tasarıları görüşerek bugünkü toplantısını tamamladı.

Rum meclisinin Enosis plebisitinin yıldönümünün okullarda kutlanmasıyla ilgili kararını kınayan deklarasyonun Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından okunmasından sonra gündemdeki konulara geçildi.

Meclis Genel Kurulu’nda Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Dr. Fazıl Küçük (Anısını Yaşatma) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 3. görüşmelerine ilişkin tezkereleri okunarak oybirliği ile onaylandı.

Ardından Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Jalan Karatay Özkızan’ın başvurusuyla hazırladığı denetçi raporuna ilişkin rapor ele alındı.

SINAY: "SAĞLIK DUVARA TOSLADI”

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alan CTP Girne Milletvekili Abbas Sınay, Yüksek Mahkeme’nin sağlık konusunda ikinci iş yasağı kararına dikkat çekerek, TIP-İş başkanının bu durumu “kaos olacak”, KTTB başkanının “halk özele teslim edilecek”, Sağlık Bakanı’nın ise “yumuşak geçişle reform yapacağım” dediğini anımsattı.

Sınay, 2015 Kasım ayında yine Meclis kürsüsünden ikinci iş konusunda yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, sağlığın duvara tosladığını söylediğini, bunun için o dönemde hâlâ süre bulunduğunu, geçen zamana rağmen gereğinin yerine getirilmediğini kaydetti.

8 yılda siyasi iradenin hiçbir karar üretmediğini, sağlığın duvara tosladığını ve sonuçta Yüksek Mahkeme’nin siyasetin yapmadığını yaparak, hukuki bir karar ürettiğini ifade eden Sınay, “Hani siyaset çare üretme sanatıydı?” diye sordu.

Abbas Sınay, siyasi iradenin özlük haklarında gerçek iyileştirmeler yaparak bir karar üretmesi ümidini dile getirerek, “Şu anda önerilenlerle hastanelerin düzgün çalışma şansı olmayacak. Belki siyasi irade özlük haklarında iyileştirme yapar” şeklinde konuştu.

SUCUOĞLU: DÖNER SERMAYE VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI TASARILARI BAŞSAVCILIK’TA”

Sınay’ı yanıtlayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, 21 gün önce yine Sınay’ın yasa tasarılarıyla ilgili umudu olmadığını dile getirdiğini hatırlatarak, yargı kararıyla bir ilgisi olmadan 4 Şubat itibariyle Döner Sermaye ve Genel Sağlık Sigortası’yla ilgili yasa tasarılarının Başsavcılık’ta incelenmekte olduğunu söyledi.

Genel Sağlık Sigortası’nın çok kapsamlı bir yasa tasarısı olduğunu, savcılıktan gelecek cevaplardan sonra Meclis’te ad-hoc komite kurulması talebinde bulunduklarını belirten Faiz Sucuoğlu, her iki yasa tasarısı için de ivedilik istediklerini kaydetti.

Döner Sermaye Yasa Tasarısı’nın 6 tüzüğünün de hazır olduğunu ifade eden Sucuoğlu, çok kısa bir sürede bunun alt komiteye geleceğini dile getirdi.

“ÖZLÜK HAKLARINDA YARIN SON NOKTA KONULACAK"

Özlük hakları konusunda ise yarın itibariyle son noktanın konacağı ümidini dile getiren Bakan Sucuoğlu, doktorların belki hak ettiği şekilde olmayacağın ama yine de belli bir düzenleme olacağını kaydetti.

Sucuoğlu, “Sağlık çalışanlarını sıkmadan bu yumuşak geçişi sağlamak için çalışacağım” dedi.