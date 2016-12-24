Sinemalarımızda bu hafta!

Lefkoşa:

Görümce

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

Konu: Yeliz (Gupse Özay) erkek kardeşi Ahmet'e (Buğra Gülsoy) fazlasıyla düşkün, onu herkesten kıskanan bir kadındır. Ondan ayrılmak istemediği için kardeşini birlikte yaşamaya zorlamıştır. Ancak bir gün Ahmet, Deniz (Eda Ece) ile tanışır, güzel kadına aşık olan Ahmet kısa süre sonra evlilik teklif eder. İşlerin ciddiye bindiğini farkeden Yeliz ise, Ahmet'in daha önceki sevgililerine yaptığı gibi Deniz'e de hayatı dar etmeye karar verir. Deniz müstakbel görümcesine karşı son derece iyi niyetli davranmaktadır, ancak Yeliz'in kıskançlığı, kardeşini kaptırmama konusundaki inadı komik olaylara yol açacaktır.

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Assassin's Creed

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 (Türkçe Dublaj) - 18:30 - 21:00 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Ölüme mahkum edilmiş bir suçlu olan Callum Lynch (Michael Fassbender), Abstergo Industries adında çok zengin bir şirket tarafından ele geçirilir. Şirketin büyük yatırım yaptığı Animus Projesi, kişilerin atalarından kalan ve genlerine işlenmiş hatıra ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanyol Engizisyonu döneminde Suikastçiler adıyla bilinen bir örgütlenmenin üyesi olan Aguilar de Nerha'nın akrabası olduğunu öğrenir ve onun hatıralarıyla yeniden yüzleştirilir. Bu esnada atasının olağanüstü yetenekleriyle donanan Lynch, Suikastçiler'in o dönemki en büyük düşmanı olan Tapınakçılar'ın günümüzdeki temsilcileriyle mücadele etmeye hazır hale gelecektir.

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Değiştir Bakalım

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:30 - 17:45 - 20:30

Konu: Bir kasabada kadınların toplumsal rollerini erkeklerin, erkeklerin yerini de kadınların almasıyla yaşanan olayları anlatan komedi filmi Değiştir Bakalım, 23 Aralık 2016'da gösterime girdi.

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Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi - Rogue One: A Star Wars Story

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:15 - 14:15 (Türkçe Dublaj) - 17:15 - 20:45 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:30 (Türkçe Dublaj) - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Bu filmde Jyn Erso (Felicity Jones) ve bir grup isyancı, imkansız gibi görünen Ölüm Yıldızı'nı çalabilme planı için güçbirliği yapacak.

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Sen Sağ Ben Selamet - Sağ Salim 3

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 17:00 - 19:15 - 21:15

Konu: Hapisten salıverilmesine 2 gün kalan Selamet (Burçin Bildik), müebbet hapse mahkum edilmiş Sansar'la (Ufuk Özkan) birlikte cezaevi nakil aracıyla Sivas'a doğru yola çıkmıştır. Ancak yolda geçirdikleri trafik kazası, birbirlerine zincirlenmiş bir vaziyette serbest kalmalarına neden olur. Selamet her ne kadar kaza yerinde beklemekten yana olsa da Sansar'ın zoruyla kaçarlar. Bu yolculukta goril Behlül'le karşılaşmaları da dahil olmak üzere birçok maceraya birlikte atılmak zorunda kalırlar.

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Şarkını Söyle - Sing

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00

Konu: Sadece hayvanların yaşadığı bir dünyada tiyatro işleten koala Buster, maddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu darboğazdan çıkabilmek için bir şarkı yarışması düzenlemeye karar verir. Yarışmaya şehrin her yerinden yeteneğini sergilemek üzere hayvanlar katılır. Sonunda domuz Rosita, fare Mike, kirpi Ash, fil Meena ve goril Johnny hayallerinin peşinden sonuna kadar gidebilmek için gereken cesareti gösterecektir.

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Dönerse Senindir

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet (Murat Boz), çok sevdiği ve hayatının aşkı diye nitelediği sevgilisi Selin'den (Yasemin Allen) ayrıldıktan sonra kalbini tekrar kazanabilmek için elinden ne geliyorsa yapmaya karar verir. Bu amacına ulaşabilmek için arkadaşı Defne'den (İrem Sak) de yardım isteyecektir.

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Müttefik - Allied

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:00 (Cuma/Cumartesi)

Konu: İkinci Dünya Savaşı sırasında kendi ülkeleri hesabına tetikçilik yapan Amerikalı Max Vatan (Brad Pitt) ile Fransız Marianne Beausejour'un (Marion Cotillard) 1942'deki bir görevleri sırasında yolları kesişir. İkisi de Casablanca'daki Nazi Alman elçiyi öldürmek üzere görevlendirilmiştir. Ancak bu görev sırasında birbirlerine aşık olurlar ve sonrasında evlenirler. Ancak evlenmiş olmalarına rağmen birbirlerinden sakladıkları birçok sır vardır ve bu aralarındaki sevgiyle birlikte hissedilir bir gerilimin de ortaya çıkmasına neden olacaktır.

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Mağusa:

Assassin's Creed

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 (Türkçe Dublaj) - 18:30 - 21:00 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Ölüme mahkum edilmiş bir suçlu olan Callum Lynch (Michael Fassbender), Abstergo Industries adında çok zengin bir şirket tarafından ele geçirilir. Şirketin büyük yatırım yaptığı Animus Projesi, kişilerin atalarından kalan ve genlerine işlenmiş hatıra ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanyol Engizisyonu döneminde Suikastçiler adıyla bilinen bir örgütlenmenin üyesi olan Aguilar de Nerha'nın akrabası olduğunu öğrenir ve onun hatıralarıyla yeniden yüzleştirilir. Bu esnada atasının olağanüstü yetenekleriyle donanan Lynch, Suikastçiler'in o dönemki en büyük düşmanı olan Tapınakçılar'ın günümüzdeki temsilcileriyle mücadele etmeye hazır hale gelecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi - Rogue One: A Star Wars Story

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:15 - 14:15 (Türkçe Dublaj) - 17:15 - 20:45 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Bu filmde Jyn Erso (Felicity Jones) ve bir grup isyancı, imkansız gibi görünen Ölüm Yıldızı'nı çalabilme planı için güçbirliği yapacak.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Şarkını Söyle - Sing

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00

Konu: Sadece hayvanların yaşadığı bir dünyada tiyatro işleten koala Buster, maddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu darboğazdan çıkabilmek için bir şarkı yarışması düzenlemeye karar verir. Yarışmaya şehrin her yerinden yeteneğini sergilemek üzere hayvanlar katılır. Sonunda domuz Rosita, fare Mike, kirpi Ash, fil Meena ve goril Johnny hayallerinin peşinden sonuna kadar gidebilmek için gereken cesareti gösterecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Görümce

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 17:00 - 19:15 - 21:15

Konu: Yeliz (Gupse Özay) erkek kardeşi Ahmet'e (Buğra Gülsoy) fazlasıyla düşkün, onu herkesten kıskanan bir kadındır. Ondan ayrılmak istemediği için kardeşini birlikte yaşamaya zorlamıştır. Ancak bir gün Ahmet, Deniz (Eda Ece) ile tanışır, güzel kadına aşık olan Ahmet kısa süre sonra evlilik teklif eder. İşlerin ciddiye bindiğini farkeden Yeliz ise, Ahmet'in daha önceki sevgililerine yaptığı gibi Deniz'e de hayatı dar etmeye karar verir. Deniz müstakbel görümcesine karşı son derece iyi niyetli davranmaktadır, ancak Yeliz'in kıskançlığı, kardeşini kaptırmama konusundaki inadı komik olaylara yol açacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Sen Benim HerŞeyimsin

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 -15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Küçük yaşlarda babasını kaybeden, ancak babasının hayattaki tüm korkularıyla yüzleşmesini salık veren öğüdünü hiçbir zaman unutmayan Sedat (Tolga Çevik) Çıralı, Kemer'de tek başına yaşamaktadır. Ancak babasının öğüdünü hiçbir zaman tutamamış, yüzeysel ve gündelik ilişkilerle ömrünü geçirmektedir. Sedat'ın hayatı, eski bir ilişkisinden doğan çocuğunu kucağında bulduğu gün tamamen değişir. Hiç beklemediği bir anda kendisini "baba" olarak bulan genç adam, kızı için adeta bir hayal dünyası kuracak, ona bakabilmek için hayattaki korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir. Yıllar içinde kızına büyük bir sevgiyle bağlanan Sedat, kızının annesi günün birinde çıkıp geldiğinde kızını kaybetmemek için her şeyi yapacaktır.

Sen Benim HerŞeyimsin, 2013 Meksika yapımı Çocuk Büyütme Rehberi (Instructions Not Included) filminden Tolga Örnek tarafından uyarlanarak çekildi.

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Girne:

Sen Benim HerŞeyimsin

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Küçük yaşlarda babasını kaybeden, ancak babasının hayattaki tüm korkularıyla yüzleşmesini salık veren öğüdünü hiçbir zaman unutmayan Sedat (Tolga Çevik) Çıralı, Kemer'de tek başına yaşamaktadır. Ancak babasının öğüdünü hiçbir zaman tutamamış, yüzeysel ve gündelik ilişkilerle ömrünü geçirmektedir. Sedat'ın hayatı, eski bir ilişkisinden doğan çocuğunu kucağında bulduğu gün tamamen değişir. Hiç beklemediği bir anda kendisini "baba" olarak bulan genç adam, kızı için adeta bir hayal dünyası kuracak, ona bakabilmek için hayattaki korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir. Yıllar içinde kızına büyük bir sevgiyle bağlanan Sedat, kızının annesi günün birinde çıkıp geldiğinde kızını kaybetmemek için her şeyi yapacaktır.

Sen Benim HerŞeyimsin, 2013 Meksika yapımı Çocuk Büyütme Rehberi (Instructions Not Included) filminden Tolga Örnek tarafından uyarlanarak çekildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Kartopu Savaşları - Snowtime

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 12:45 - 14:30 - 16:00

Konu: Kış tatilini eğlenerek geçirmek isteyen ve küçük bir köyde yaşayan çocuklar, büyük bir kartopu savaşı yapmaya karar verirler. İki gruba ayrılırlar, birinin lideri 11 yaşındaki Luke, diğerininki ise yine aynı yaştaki, köye yeni gelen Sophie'dir. Sophie'nin ekibi, kendilerine kardan bir şato inşa ederler, tatil sonunda şato kimin elinde olursa o kazanacaktır. Ancak eğlenceli başlayan iki taraf arasındaki rekabet, zamanla sürtüşmelere yol açar. Hep birlikte eğlendikleri günlere dönebilmek için yine birlikte hareket etmeleri gerekecektir.

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Çakallarla Dans 4

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 17:30 - 19:30 - 21:30

Konu: Maddi zorluklar 4 kafadarı, yani Kayınço Gökhan (Şevket Çoruh), Köfte Necmi (Timur Acar) ve Del Piero Hikmet'i (Murat Akkoyunlu) Muhasebeci Servet'in (İlker Ayrık) eşi Fatma'yla (Didem Balçın) yaşadığı evinde hep birlikte kalmaya zorlar. Kimsenin istemediği bu durumdan kurtulmak için umut ışığını Berber Hüseyin yakar, Almanya'da ölen dayıoğlunun miras bıraktığı haritada hazine olma ihtimali vardır. Bu ihtimale sıkı sıkı sarılan arkadaşlar, zengin olma hayaliyle haritanın gösterdiği yere doğru yola çıkarlar, ancak bu yolculuk serinin diğer filmlerinde olduğu gibi sürpriz gelişmelere ve maceralara gebedir.

Çekimleri 4 hafta gibi bir zamanda Polenezköy, Kadıköy ve Çatalca'da tamamlanan Çakallarla Dans 4 filmini, serinin ilk 3 filminde olduğu gibi yine Murat Şeker yönetti.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Güzelyurt:

Görümce

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Yeliz (Gupse Özay) erkek kardeşi Ahmet'e (Buğra Gülsoy) fazlasıyla düşkün, onu herkesten kıskanan bir kadındır. Ondan ayrılmak istemediği için kardeşini birlikte yaşamaya zorlamıştır. Ancak bir gün Ahmet, Deniz (Eda Ece) ile tanışır, güzel kadına aşık olan Ahmet kısa süre sonra evlilik teklif eder. İşlerin ciddiye bindiğini farkeden Yeliz ise, Ahmet'in daha önceki sevgililerine yaptığı gibi Deniz'e de hayatı dar etmeye karar verir. Deniz müstakbel görümcesine karşı son derece iyi niyetli davranmaktadır, ancak Yeliz'in kıskançlığı, kardeşini kaptırmama konusundaki inadı komik olaylara yol açacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: