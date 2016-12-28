Sinemalarımızda bu hafta!

Lefkoşa:

Kartopu Savaşları - Snowtime

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 12:45 - 14:30 - 16:15

Konu: Kış tatilini eğlenerek geçirmek isteyen ve küçük bir köyde yaşayan çocuklar, büyük bir kartopu savaşı yapmaya karar verirler. İki gruba ayrılırlar, birinin lideri 11 yaşındaki Luke, diğerininki ise yine aynı yaştaki, köye yeni gelen Sophie'dir. Sophie'nin ekibi, kendilerine kardan bir şato inşa ederler, tatil sonunda şato kimin elinde olursa o kazanacaktır. Ancak eğlenceli başlayan iki taraf arasındaki rekabet, zamanla sürtüşmelere yol açar. Hep birlikte eğlendikleri günlere dönebilmek için yine birlikte hareket etmeleri gerekecektir.

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Assassin's Creed

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 (Türkçe Dublaj) - 18:30 - 21:00 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 (Türkçe Dublaj) 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Ölüme mahkum edilmiş bir suçlu olan Callum Lynch (Michael Fassbender), Abstergo Industries adında çok zengin bir şirket tarafından ele geçirilir. Şirketin büyük yatırım yaptığı Animus Projesi, kişilerin atalarından kalan ve genlerine işlenmiş hatıra ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanyol Engizisyonu döneminde Suikastçiler adıyla bilinen bir örgütlenmenin üyesi olan Aguilar de Nerha'nın akrabası olduğunu öğrenir ve onun hatıralarıyla yeniden yüzleştirilir. Bu esnada atasının olağanüstü yetenekleriyle donanan Lynch, Suikastçiler'in o dönemki en büyük düşmanı olan Tapınakçılar'ın günümüzdeki temsilcileriyle mücadele etmeye hazır hale gelecektir.

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Şeytanın Oğlu - Incarnate

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 12:45 - 14:30 - 16:15

Konu: 11 yaşındaki Cameron'ın (David Mazouz) içine şeytan girmiş, durumu giderek kötüye gitmeye başlayan çocuk anlaşılmayan dillerde konuşmaya başlamıştır. Birçok şeytan çıkarma yöntemi denenmesine rağmen sonuç alınamaz ve devreye bu alanda uzman olan doktor Seth Ember'a (Aaron Eckhart) başvurulur. Şeytan çıkarma işlemini dini ritüellerle değil, hastalarının zihnine girip oraya yerleşmiş şeytanla yüzleşerek yapmaktadır. Cameron'ın içine giren şeytan daha önce gördüklerinden çok daha güçlüdür, bu nedenle onu alt edebilmek için çocuğun hayatını tehlikeye atacak bir yöntem denemeye mecbur kalacaktır.

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Çin Seddi - The Great Wall

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:30 - 18:00 - 20:30 - 23:00 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Uzak Asya'ya, barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrayınca sadece William Garin (Matt Damon) ve Pero Tovar (Pedro Pascal) hayatta kalır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları canavarın "taotie" adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratığa ait olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. Canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış William, hem savunma hattına yardımcı olmaya çalışacak, hem de buralara asıl gelme amacı olan barutu ele geçirme düşüncesini aklından çıkarmayacaktır.

Film, insanlığın elinden çıkan en muazzam yapılardan biri olan Çin Seddi'nde geçiyor. Tamamı Çin sınırları içinde çekilmiş en yüksek bütçeli film olan Çin Seddi, 150 milyon $'a yakın bir bütçeyle çekildi.

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Dönerse Senindir

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:30 - 14:00 - 16:20 - 18:50 - 21:10

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet (Murat Boz), çok sevdiği ve hayatının aşkı diye nitelediği sevgilisi Selin'den (Yasemin Allen) ayrıldıktan sonra kalbini tekrar kazanabilmek için elinden ne geliyorsa yapmaya karar verir. Bu amacına ulaşabilmek için arkadaşı Defne'den (İrem Sak) de yardım isteyecektir.

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Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi - Rogue One: A Star Wars Story

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:00 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Bu filmde Jyn Erso (Felicity Jones) ve bir grup isyancı, imkansız gibi görünen Ölüm Yıldızı'nı çalabilme planı için güçbirliği yapacak.

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Mağusa:

Assassin's Creed

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - (Türkçe Dublaj) 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Ölüme mahkum edilmiş bir suçlu olan Callum Lynch (Michael Fassbender), Abstergo Industries adında çok zengin bir şirket tarafından ele geçirilir. Şirketin büyük yatırım yaptığı Animus Projesi, kişilerin atalarından kalan ve genlerine işlenmiş hatıra ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanyol Engizisyonu döneminde Suikastçiler adıyla bilinen bir örgütlenmenin üyesi olan Aguilar de Nerha'nın akrabası olduğunu öğrenir ve onun hatıralarıyla yeniden yüzleştirilir. Bu esnada atasının olağanüstü yetenekleriyle donanan Lynch, Suikastçiler'in o dönemki en büyük düşmanı olan Tapınakçılar'ın günümüzdeki temsilcileriyle mücadele etmeye hazır hale gelecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Şarkını Söyle - Sing

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 17:30

Konu: Sadece hayvanların yaşadığı bir dünyada tiyatro işleten koala Buster, maddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu darboğazdan çıkabilmek için bir şarkı yarışması düzenlemeye karar verir. Yarışmaya şehrin her yerinden yeteneğini sergilemek üzere hayvanlar katılır. Sonunda domuz Rosita, fare Mike, kirpi Ash, fil Meena ve goril Johnny hayallerinin peşinden sonuna kadar gidebilmek için gereken cesareti gösterecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Aşıklar Şehri - La La Land

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 14:00 - 17:00 - 20:30 - 23:00 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Oyuncu olabilme hayaliyle yanıp tutuşan Mia (Emma Stone) ile klasik cazı günümüzde sürdürmeye çalışan Sebastian (Ryan Gosling) trafiğin sıkışık olduğu bir gün tanışırlar. İkisinin de hayallerinin gerçeğe dönüşmesi imkansız gibidir. Ancak büyük cesaret gerektiren hayalleri ve aralarında başlayan aşk, ikiliye adeta büyülü bir dünyanın kapılarını açacaktır.

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Çin Seddi - The Great Wall

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Uzak Asya'ya, barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrayınca sadece William Garin (Matt Damon) ve Pero Tovar (Pedro Pascal) hayatta kalır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları canavarın "taotie" adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratığa ait olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. Canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış William, hem savunma hattına yardımcı olmaya çalışacak, hem de buralara asıl gelme amacı olan barutu ele geçirme düşüncesini aklından çıkarmayacaktır.

Film, insanlığın elinden çıkan en muazzam yapılardan biri olan Çin Seddi'nde geçiyor. Tamamı Çin sınırları içinde çekilmiş en yüksek bütçeli film olan Çin Seddi, 150 milyon $'a yakın bir bütçeyle çekildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Girne:

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi - Rogue One: A Star Wars Story

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30

Konu: Bu filmde Jyn Erso (Felicity Jones) ve bir grup isyancı, imkansız gibi görünen Ölüm Yıldızı'nı çalabilme planı için güçbirliği yapacak.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Assassin's Creed

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 (Türkçe Dublaj) - 18:30 - 21:00 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Ölüme mahkum edilmiş bir suçlu olan Callum Lynch (Michael Fassbender), Abstergo Industries adında çok zengin bir şirket tarafından ele geçirilir. Şirketin büyük yatırım yaptığı Animus Projesi, kişilerin atalarından kalan ve genlerine işlenmiş hatıra ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanyol Engizisyonu döneminde Suikastçiler adıyla bilinen bir örgütlenmenin üyesi olan Aguilar de Nerha'nın akrabası olduğunu öğrenir ve onun hatıralarıyla yeniden yüzleştirilir. Bu esnada atasının olağanüstü yetenekleriyle donanan Lynch, Suikastçiler'in o dönemki en büyük düşmanı olan Tapınakçılar'ın günümüzdeki temsilcileriyle mücadele etmeye hazır hale gelecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Güzelyurt:

Şarkını Söyle - Sing

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 16:00

Konu: Sadece hayvanların yaşadığı bir dünyada tiyatro işleten koala Buster, maddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu darboğazdan çıkabilmek için bir şarkı yarışması düzenlemeye karar verir. Yarışmaya şehrin her yerinden yeteneğini sergilemek üzere hayvanlar katılır. Sonunda domuz Rosita, fare Mike, kirpi Ash, fil Meena ve goril Johnny hayallerinin peşinden sonuna kadar gidebilmek için gereken cesareti gösterecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Görümce

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 13:30 - 18:30 - 21:00

Konu: Yeliz (Gupse Özay) erkek kardeşi Ahmet'e (Buğra Gülsoy) fazlasıyla düşkün, onu herkesten kıskanan bir kadındır. Ondan ayrılmak istemediği için kardeşini birlikte yaşamaya zorlamıştır. Ancak bir gün Ahmet, Deniz (Eda Ece) ile tanışır, güzel kadına aşık olan Ahmet kısa süre sonra evlilik teklif eder. İşlerin ciddiye bindiğini farkeden Yeliz ise, Ahmet'in daha önceki sevgililerine yaptığı gibi Deniz'e de hayatı dar etmeye karar verir. Deniz müstakbel görümcesine karşı son derece iyi niyetli davranmaktadır, ancak Yeliz'in kıskançlığı, kardeşini kaptırmama konusundaki inadı komik olaylara yol açacaktır.

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