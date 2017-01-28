Sinemalarımızda bu hafta!

Lefkoşa:

Olanlar Oldu

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:00 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.

Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde tamamlandı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Moana

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 20:50

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.

Disney'in çok sevilen bazı animasyonlarını yönetmiş John Musker ve Ron Clements'in yönettiği Moana'da Dwayne Johnson ve genç oyuncu Auli'i Cravalho, orijinal seslendirme kadrosunda.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Felak

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:30 - 14:00 - 16:30 - 18:45 - 20:45

Konu: Seher, küçük yaşta babasını kaybetmesinin de etkisiyle sorunlu bir kişilik geliştirmiştir. Bunun üzerine öteden beri sevdiği Erhan'ın, kuzeni Nilay'la evlenmesi, Seher'i tamamen çıldırtır. Giderek içine kapanık, kıskanç, isterik davranmaya başlar. Nilay ve Erhan, Seher'in durumunu başka sebeplere bağlasalar da bilmedikleri şeyler vardır. Seher, Nilay'a büyü yaptırmıştır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Vezir Parmağı

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 19:00 - 21:20 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Aralarında Diyarbakırlı Hamdullah'ın (Mahsun Kırmızıgül) da bulunduğu, ülkenin farklı bölgelerinden gelmiş, farklı kültürlerde yetişmiş 5 hamal, savaşa katılacakları söylenerek pazardan seçilir. Ancak gerçek öyle değildir, bu hamalların savaşta eşini, babasını veya çocuğunu kaybetmiş 31 kadınla evlendirilmesi planlanmaktadır.

Vezir Parmağı filminin çekimleri İstanbul, Kapadokya, İzmit, Kayseri ve Aksaray gibi Türkiye'nin değişik şehir ve bölgelerinde gerçekleştirildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü - xXx: The Return Of Xander Cage

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:20 - 15:50 (Türkçe Dublaj) - 18:20 - 20:50 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Uzun süredir ölü olduğu zannedilen Xander Cage (Vin Diesel), Dominik Cumhuriyeti'nde gözlerden bir yaşam sürmektedir. Ancak CIA ajanı Jane Marke (Toni Collette) yerini tespit eder ve xXx'i çok önemli bir iş için görevinin başına dönmeye ikna eder. Bu da, Xiang'ın (Donnie Yen) önderlik ettiği çok tehlikeli 4 kişilik bir çetenin eline geçmiş olan, dünyadaki tüm askeri uyduları kontrol edebilme yeteneğine sahip "Pandora'nın Kutusu" olarak adlandırılan bir cihazı çok geç olmadan geri alabilmektir. Cage de keskin nişancı Adele Wolff (Ruby Rose), DJ Nicks Zhou (Kris Wu), ve çılgın şoför The Torch'tan (Rory McCann) oluşan ekibiyle ve ona yardım eden diğer arkadaşlarıyla birlikte tehlikeli ve maceralı bir yolculuğa çıkar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Kötü Çocuk

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Daha doğar doğmaz babası tarafından terkedilen Kayla (Afra Saraçoğlu), annesi Nazlı'yla birlikte zor şartlarda büyür. Ancak bu sayede karakterli ve ne istediğini bilen biri olmuştur. Lise yıllarında hiç beklenmedik bir anda babası Vural (Sarp Akkaya) çıkagelir ve onu büyük şehirde daha iyi koşullarda yaşatmak istediğini söyler. Kayla istemeyerek olsa da hiç tanımadığı babasının yanına taşınır. Eski hayatına geri dönebilmek için can atan genç kız, okulun ilk günü yakışıklı ve gizemli Meriç (Tolga Sarıtaş) ile tanışır. Genç adama aşık olan Kayla, eski güzel günlerini Meriç'le bulabileceğine inansa da olaylar farklı şekilde gelişecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Çalgı Çengi İkimiz

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:00 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacaklardaki bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.

Ankaralı 2 arkadaşın yaşadığı komik olaylar, Çalgı Çengi'den 6 yıl sonra gelen devam filminde de sürüyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Mağusa:

Olanlar Oldu

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:00 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.

Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde tamamlandı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Vezir Parmağı

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2 ve 3

Saatler: 11:00 - 13:40 - 16:10

Saatler: 21:00 - 23:30

Konu: Aralarında Diyarbakırlı Hamdullah'ın (Mahsun Kırmızıgül) da bulunduğu, ülkenin farklı bölgelerinden gelmiş, farklı kültürlerde yetişmiş 5 hamal, savaşa katılacakları söylenerek pazardan seçilir. Ancak gerçek öyle değildir, bu hamalların savaşta eşini, babasını veya çocuğunu kaybetmiş 31 kadınla evlendirilmesi planlanmaktadır.

Vezir Parmağı filminin çekimleri İstanbul, Kapadokya, İzmit, Kayseri ve Aksaray gibi Türkiye'nin değişik şehir ve bölgelerinde gerçekleştirildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Uzay Yolcuları - Passengers

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 18:40 - 21:10 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Avalon adlı uzay gemisi, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış "uyku kapsüllerinde" uyutulmaktadırlar. Ancak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle tamirci Jim Preston (Chris Pratt) ve yazar Aurora Dunn'ın (Jennifer Lawrence) kapsülleri olması gerekenden önce açılır. Gemide bir başlarına kalan ikilinin önünde, hala 90 yıllık bir yol bulunmaktadır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Moana

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30

* * *

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:30 - 23:00 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.

Disney'in çok sevilen bazı animasyonlarını yönetmiş John Musker ve Ron Clements'in yönettiği Moana'da Dwayne Johnson ve genç oyuncu Auli'i Cravalho, orijinal seslendirme kadrosunda.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü - xXx: The Return Of Xander Cage

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Uzun süredir ölü olduğu zannedilen Xander Cage (Vin Diesel), Dominik Cumhuriyeti'nde gözlerden bir yaşam sürmektedir. Ancak CIA ajanı Jane Marke (Toni Collette) yerini tespit eder ve xXx'i çok önemli bir iş için görevinin başına dönmeye ikna eder. Bu da, Xiang'ın (Donnie Yen) önderlik ettiği çok tehlikeli 4 kişilik bir çetenin eline geçmiş olan, dünyadaki tüm askeri uyduları kontrol edebilme yeteneğine sahip "Pandora'nın Kutusu" olarak adlandırılan bir cihazı çok geç olmadan geri alabilmektir. Cage de keskin nişancı Adele Wolff (Ruby Rose), DJ Nicks Zhou (Kris Wu), ve çılgın şoför The Torch'tan (Rory McCann) oluşan ekibiyle ve ona yardım eden diğer arkadaşlarıyla birlikte tehlikeli ve maceralı bir yolculuğa çıkar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Girne:

Moana

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.

Disney'in çok sevilen bazı animasyonlarını yönetmiş John Musker ve Ron Clements'in yönettiği Moana'da Dwayne Johnson ve genç oyuncu Auli'i Cravalho, orijinal seslendirme kadrosunda.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Vezir Parmağı

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 21:10

Konu: Aralarında Diyarbakırlı Hamdullah'ın (Mahsun Kırmızıgül) da bulunduğu, ülkenin farklı bölgelerinden gelmiş, farklı kültürlerde yetişmiş 5 hamal, savaşa katılacakları söylenerek pazardan seçilir. Ancak gerçek öyle değildir, bu hamalların savaşta eşini, babasını veya çocuğunu kaybetmiş 31 kadınla evlendirilmesi planlanmaktadır.

Vezir Parmağı filminin çekimleri İstanbul, Kapadokya, İzmit, Kayseri ve Aksaray gibi Türkiye'nin değişik şehir ve bölgelerinde gerçekleştirildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Uzay Yolcuları - Passengers

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 16:15 - 18:45

Konu: Avalon adlı uzay gemisi, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış "uyku kapsüllerinde" uyutulmaktadırlar. Ancak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle tamirci Jim Preston (Chris Pratt) ve yazar Aurora Dunn'ın (Jennifer Lawrence) kapsülleri olması gerekenden önce açılır. Gemide bir başlarına kalan ikilinin önünde, hala 90 yıllık bir yol bulunmaktadır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Güzelyurt:

Pepee

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 12:45 - 14:30 - 16:00

Konu: Dedesinin icat ettiği sıcak havayla çalışan balonla göklerde kaybolan Pepee ve arkadaşları, bu balonla Türkiye'nin farklı yerlerine giderler. Önce Adıyaman'da Nemrut'a, sonra Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ve en son Kapadokya'ya giden Pepee, hem Türkiye'nin değişik yerleri hakkında bilgi edinecek, hem başına gelen işlerden kurtulmaya çalışırken hep birlikte hareket etmenin önemini kavrayacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Hep Yek 2

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 18:30 - 21:00

Konu: İlk filmde başlarına gelen olayların ardından Gürkan (Gökhan Yıkılkan) ve Altan (İnan Ulaş Torun), Cevat Bakır'ın (Gürkan Uygun) onlara verdiği son bir işi yapmaları halinde affedileceklerdir. O da Şahin'in cesedini sorunsuz bir şekilde ortadan kaldırmalarıdır. Ancak iki kafadar yine bir işi beceremeycek, Cevat Bakır'ı, Necmi Baba'yı (Tuna Orhan) ve daha fazlasını peşlerine takmayı başaracaktır. Onları bu durumdan kurtarmaya çalışacak kişi ise Manyak Kerim (Ali Çatalbaş) olacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: