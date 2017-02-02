Sinemalarımızda bu hafta!

Lefkoşa:

Halka 3 - Rings

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:00 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

Konu: ulia (Matilda Lutz) adlı genç bir kadın, izleyenlerin 7 gün sonra mutlaka hayatına mal olan bir video kasedi izlemiş erkek arkadaşı Holt (Alex Roe) için oldukça endişelidir. Onun hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda ederek laneti üzerine alır. Ancak böyle yapınca kimsenin bilmediği bir gerçeği öğrenir, kasetin içinde bir film daha vardır.

Halka serisinin 12 yıl sonra gelen 3. filmi, 3 Şubat 2017'de Türkiye'de gösterime girdi.

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Moana

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15

Konu: Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.

Disney'in çok sevilen bazı animasyonlarını yönetmiş John Musker ve Ron Clements'in yönettiği Moana'da Dwayne Johnson ve genç oyuncu Auli'i Cravalho, orijinal seslendirme kadrosunda.

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Vezir Parmağı

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 18:30 - 21:00 - 23:20 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Aralarında Diyarbakırlı Hamdullah'ın (Mahsun Kırmızıgül) da bulunduğu, ülkenin farklı bölgelerinden gelmiş, farklı kültürlerde yetişmiş 5 hamal, savaşa katılacakları söylenerek pazardan seçilir. Ancak gerçek öyle değildir, bu hamalların savaşta eşini, babasını veya çocuğunu kaybetmiş 31 kadınla evlendirilmesi planlanmaktadır.

Vezir Parmağı filminin çekimleri İstanbul, Kapadokya, İzmit, Kayseri ve Aksaray gibi Türkiye'nin değişik şehir ve bölgelerinde gerçekleştirildi.

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Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü - The Dragon Spel

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:30 - 14:00 - 16:30

Konu: Ünlü bir ejderha avcısı olan babasının izinden giderek ejderhalar avlamak, küçük Nicky'nin en büyük hayalidir. Ancak babasının henüz hazır olmadığına dair tüm uyarılarına rağmen Nicky, dünyaya geri gelmek isteyen ejderhayı durdurmak isteyen babasının peşine takılır ve yanlışlıkla Büyülü Kapı'dan geçerek yarasa arkadaşı Eddie ile birlikte Sihirli Küre'ye gider. Bu fantastik ortamda Nicky, büyülü ateş tomurcuğunun bularak ejderhayı durdurmak ve kahraman olabilmek için büyük bir fırsat elde etmiştir. Ancak işi hiç de kolay olmayacaktır.

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Snowden

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 18:30 - 20:30

Konu: Eski bir CIA çalışanı olan Edward Snowden'in, yapılanma hakkında yaptığı asrın ifşasını konu alıyor. Film, Luke Harding'in The Snowden Files: The Inside Story of the World's Most Wanted Man ve Anatoly Kucherena'nın Time of the Octopus kitaplarına dayanarak çekildi. Filmin çekilme sürecinde yönetmen Oliver Stone, Edward Snowden'ı Moskova'da birkaç kez ziyaret ederek yaşadıklarıyla ilgili birinci ağızdan bilgi alma fırsatı buldu.

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Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü - xXx: The Return Of Xander Cage

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 (Türkçe Dublaj) - 18:30 - 21:10 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1 ve 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Saatler: 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Uzun süredir ölü olduğu zannedilen Xander Cage (Vin Diesel), Dominik Cumhuriyeti'nde gözlerden bir yaşam sürmektedir. Ancak CIA ajanı Jane Marke (Toni Collette) yerini tespit eder ve xXx'i çok önemli bir iş için görevinin başına dönmeye ikna eder. Bu da, Xiang'ın (Donnie Yen) önderlik ettiği çok tehlikeli 4 kişilik bir çetenin eline geçmiş olan, dünyadaki tüm askeri uyduları kontrol edebilme yeteneğine sahip "Pandora'nın Kutusu" olarak adlandırılan bir cihazı çok geç olmadan geri alabilmektir. Cage de keskin nişancı Adele Wolff (Ruby Rose), DJ Nicks Zhou (Kris Wu), ve çılgın şoför The Torch'tan (Rory McCann) oluşan ekibiyle ve ona yardım eden diğer arkadaşlarıyla birlikte tehlikeli ve maceralı bir yolculuğa çıkar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Fırıldak Ailesi

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:15 - 15:30 - 18:00 - 20:30

Konu: Sabri Fırıldak ve diğer köylülerin kadınları, bir gece kaçırılmıştır. Bunun üzerinde köydeki erkekler, tehlikeli yaratıklarla dolu büyülü ormana maceralı bir yolculuğa çıkarak Orta Dünya'ya varırlar.

Varol Yaşaroğlu'nun uzun süreli dizisi Fırıldak Ailesi, bu sefer beyazperdeye aktarılıyor. Animasyon türündeki filmin yapımcılığını ise Grafi2000 ve BKM üstleniyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Pepee

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 12:45

Konu: Dedesinin icat ettiği sıcak havayla çalışan balonla göklerde kaybolan Pepee ve arkadaşları, bu balonla Türkiye'nin farklı yerlerine giderler. Önce Adıyaman'da Nemrut'a, sonra Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ve en son Kapadokya'ya giden Pepee, hem Türkiye'nin değişik yerleri hakkında bilgi edinecek, hem başına gelen işlerden kurtulmaya çalışırken hep birlikte hareket etmenin önemini kavrayacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Olanlar Oldu

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 14:30 - 16:45 - 19:00 - 21:30

Konu: Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.

Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde tamamlandı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Kötü Çocuk

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:00 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45

Konu: Daha doğar doğmaz babası tarafından terkedilen Kayla (Afra Saraçoğlu), annesi Nazlı'yla birlikte zor şartlarda büyür. Ancak bu sayede karakterli ve ne istediğini bilen biri olmuştur. Lise yıllarında hiç beklenmedik bir anda babası Vural (Sarp Akkaya) çıkagelir ve onu büyük şehirde daha iyi koşullarda yaşatmak istediğini söyler. Kayla istemeyerek olsa da hiç tanımadığı babasının yanına taşınır. Eski hayatına geri dönebilmek için can atan genç kız, okulun ilk günü yakışıklı ve gizemli Meriç (Tolga Sarıtaş) ile tanışır. Genç adama aşık olan Kayla, eski güzel günlerini Meriç'le bulabileceğine inansa da olaylar farklı şekilde gelişecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Çalgı Çengi İkimiz

Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 21:15 - 23:45 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacaklardaki bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.

Ankaralı 2 arkadaşın yaşadığı komik olaylar, Çalgı Çengi'den 6 yıl sonra gelen devam filminde de sürüyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Mağusa:

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü - xXx: The Return Of Xander Cage

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 (Türkçe Dublaj) - 18:30 - 21:10 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Uzun süredir ölü olduğu zannedilen Xander Cage (Vin Diesel), Dominik Cumhuriyeti'nde gözlerden bir yaşam sürmektedir. Ancak CIA ajanı Jane Marke (Toni Collette) yerini tespit eder ve xXx'i çok önemli bir iş için görevinin başına dönmeye ikna eder. Bu da, Xiang'ın (Donnie Yen) önderlik ettiği çok tehlikeli 4 kişilik bir çetenin eline geçmiş olan, dünyadaki tüm askeri uyduları kontrol edebilme yeteneğine sahip "Pandora'nın Kutusu" olarak adlandırılan bir cihazı çok geç olmadan geri alabilmektir. Cage de keskin nişancı Adele Wolff (Ruby Rose), DJ Nicks Zhou (Kris Wu), ve çılgın şoför The Torch'tan (Rory McCann) oluşan ekibiyle ve ona yardım eden diğer arkadaşlarıyla birlikte tehlikeli ve maceralı bir yolculuğa çıkar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Moana

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:20 - 15:50

* * *

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:30 - 23:00 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.

Disney'in çok sevilen bazı animasyonlarını yönetmiş John Musker ve Ron Clements'in yönettiği Moana'da Dwayne Johnson ve genç oyuncu Auli'i Cravalho, orijinal seslendirme kadrosunda.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Kötü Çocuk

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 18:00 - 20:30 - 23:00 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Daha doğar doğmaz babası tarafından terkedilen Kayla (Afra Saraçoğlu), annesi Nazlı'yla birlikte zor şartlarda büyür. Ancak bu sayede karakterli ve ne istediğini bilen biri olmuştur. Lise yıllarında hiç beklenmedik bir anda babası Vural (Sarp Akkaya) çıkagelir ve onu büyük şehirde daha iyi koşullarda yaşatmak istediğini söyler. Kayla istemeyerek olsa da hiç tanımadığı babasının yanına taşınır. Eski hayatına geri dönebilmek için can atan genç kız, okulun ilk günü yakışıklı ve gizemli Meriç (Tolga Sarıtaş) ile tanışır. Genç adama aşık olan Kayla, eski güzel günlerini Meriç'le bulabileceğine inansa da olaylar farklı şekilde gelişecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Vezir Parmağı

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

Konu: Aralarında Diyarbakırlı Hamdullah'ın (Mahsun Kırmızıgül) da bulunduğu, ülkenin farklı bölgelerinden gelmiş, farklı kültürlerde yetişmiş 5 hamal, savaşa katılacakları söylenerek pazardan seçilir. Ancak gerçek öyle değildir, bu hamalların savaşta eşini, babasını veya çocuğunu kaybetmiş 31 kadınla evlendirilmesi planlanmaktadır.

Vezir Parmağı filminin çekimleri İstanbul, Kapadokya, İzmit, Kayseri ve Aksaray gibi Türkiye'nin değişik şehir ve bölgelerinde gerçekleştirildi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Girne:

Tüylü Kaçak - Run Ozzy Run

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 12:45 - 14:30

Konu: Martins ailesiyle birlikte sevgi dolu bir evde yaşayan Ozzy, Martins'in Japonya'ya gidecek olması yüzünden ortada kalır, nitekim köpeklerin oraya gitmesi izin verilmemektedir. Çaresiz Ozzy'e yeni bir yuva arayan aile, Mavi Dere Oteli adında lüks bir köpek bakım merkezine köpeklerini bırakır. Ancak burası hiç de göründüğü gibi bir yer değildir, köpeklere son derece kötü davranılan, köpeklerin işlettiği bir hapishanedir. Ozzy, burada edindiği Chester, Fronky ve Doc gibi arkadaşlarıyla birlikte buradan kaçarak özgürlüğünü elde etmenin planlarını yapmaya başlar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Olanlar Oldu

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 16:20 - 18:45 - 21:15

Konu: Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.

Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde tamamlandı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü - xXx: The Return Of Xander Cage

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 (Türkçe Dublaj) - 18:30 - 21:10 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Uzun süredir ölü olduğu zannedilen Xander Cage (Vin Diesel), Dominik Cumhuriyeti'nde gözlerden bir yaşam sürmektedir. Ancak CIA ajanı Jane Marke (Toni Collette) yerini tespit eder ve xXx'i çok önemli bir iş için görevinin başına dönmeye ikna eder. Bu da, Xiang'ın (Donnie Yen) önderlik ettiği çok tehlikeli 4 kişilik bir çetenin eline geçmiş olan, dünyadaki tüm askeri uyduları kontrol edebilme yeteneğine sahip "Pandora'nın Kutusu" olarak adlandırılan bir cihazı çok geç olmadan geri alabilmektir. Cage de keskin nişancı Adele Wolff (Ruby Rose), DJ Nicks Zhou (Kris Wu), ve çılgın şoför The Torch'tan (Rory McCann) oluşan ekibiyle ve ona yardım eden diğer arkadaşlarıyla birlikte tehlikeli ve maceralı bir yolculuğa çıkar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Güzelyurt:

Moana

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:30

Konu: Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.

Disney'in çok sevilen bazı animasyonlarını yönetmiş John Musker ve Ron Clements'in yönettiği Moana'da Dwayne Johnson ve genç oyuncu Auli'i Cravalho, orijinal seslendirme kadrosunda.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Kötü Çocuk

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 18:00 - 20:30

Konu: Daha doğar doğmaz babası tarafından terkedilen Kayla (Afra Saraçoğlu), annesi Nazlı'yla birlikte zor şartlarda büyür. Ancak bu sayede karakterli ve ne istediğini bilen biri olmuştur. Lise yıllarında hiç beklenmedik bir anda babası Vural (Sarp Akkaya) çıkagelir ve onu büyük şehirde daha iyi koşullarda yaşatmak istediğini söyler. Kayla istemeyerek olsa da hiç tanımadığı babasının yanına taşınır. Eski hayatına geri dönebilmek için can atan genç kız, okulun ilk günü yakışıklı ve gizemli Meriç (Tolga Sarıtaş) ile tanışır. Genç adama aşık olan Kayla, eski güzel günlerini Meriç'le bulabileceğine inansa da olaylar farklı şekilde gelişecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: