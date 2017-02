Sinemalarımızda bu hafta!

Lefkoşa:

Karanlığın Elli Tonu - Fifty Shades Darker

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

* * *

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1 ve 3

Saatler: 11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 - 23:45 (Cuma / Cumartesi)

Saatler: 22:15 (Cuma / Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 1 ve 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Saatler: 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

Konu: İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), yine de Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olabilmek ister. Anastasia ise hala Christian'ı sevmesine rağmen bütün yaşadıklarından sonra çok daha dikkatli davranmaya çalışmaktadır. Her şeyden önce Christian'ın kendisinden birşey saklamamasını şart koşar. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlarlar, ancak Christian'ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Lego Batman Filmi - The Lego Batman Movie

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 20:40

Konu: Çok bencil bir karaktere sahip olan ve yıllardır yalnız yaşayan Batman, bu Lego filminde yanına aldığı Robin ile birlikte kendini yeniden keşfetme yolculuğuna çıkacak ve Gotham'ı Joker'in elinden kurtarabilmek için takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu anlayacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü - The Dragon Spel

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:15

Konu: Ünlü bir ejderha avcısı olan babasının izinden giderek ejderhalar avlamak, küçük Nicky'nin en büyük hayalidir. Ancak babasının henüz hazır olmadığına dair tüm uyarılarına rağmen Nicky, dünyaya geri gelmek isteyen ejderhayı durdurmak isteyen babasının peşine takılır ve yanlışlıkla Büyülü Kapı'dan geçerek yarasa arkadaşı Eddie ile birlikte Sihirli Küre'ye gider. Bu fantastik ortamda Nicky, büyülü ateş tomurcuğunun bularak ejderhayı durdurmak ve kahraman olabilmek için büyük bir fırsat elde etmiştir. Ancak işi hiç de kolay olmayacaktır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Snowden

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 20:30

Konu: Eski bir CIA çalışanı olan Edward Snowden'in, yapılanma hakkında yaptığı asrın ifşasını konu alıyor. Film, Luke Harding'in The Snowden Files: The Inside Story of the World's Most Wanted Man ve Anatoly Kucherena'nın Time of the Octopus kitaplarına dayanarak çekildi. Filmin çekilme sürecinde yönetmen Oliver Stone, Edward Snowden'ı Moskova'da birkaç kez ziyaret ederek yaşadıklarıyla ilgili birinci ağızdan bilgi alma fırsatı buldu.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Tüylü Kaçak - Run Ozzy Run

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 10:45 - 12:30

Konu: Martins ailesiyle birlikte sevgi dolu bir evde yaşayan Ozzy, Martins'in Japonya'ya gidecek olması yüzünden ortada kalır, nitekim köpeklerin oraya gitmesi izin verilmemektedir. Çaresiz Ozzy'e yeni bir yuva arayan aile, Mavi Dere Oteli adında lüks bir köpek bakım merkezine köpeklerini bırakır. Ancak burası hiç de göründüğü gibi bir yer değildir, köpeklere son derece kötü davranılan, köpeklerin işlettiği bir hapishanedir. Ozzy, burada edindiği Chester, Fronky ve Doc gibi arkadaşlarıyla birlikte buradan kaçarak özgürlüğünü elde etmenin planlarını yapmaya başlar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

John Wick 2 - John Wick: Chapter Two

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 14:15 - 16:40 - 19:00 - 21:20 - 23:40 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Halka 3 - Rings

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:30 - 17:45 - 20:00

Konu: Julia (Matilda Lutz) adlı genç bir kadın, izleyenlerin 7 gün sonra mutlaka hayatına mal olan bir video kasedi izlemiş erkek arkadaşı Holt (Alex Roe) için oldukça endişelidir. Onun hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda ederek laneti üzerine alır. Ancak böyle yapınca kimsenin bilmediği bir gerçeği öğrenir, kasetin içinde bir film daha vardır.

Halka serisinin 12 yıl sonra gelen 3. filmi, 3 Şubat 2017'de Türkiye'de gösterime girdi.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü - xXx: The Return Of Xander Cage

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:00 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Uzun süredir ölü olduğu zannedilen Xander Cage (Vin Diesel), Dominik Cumhuriyeti'nde gözlerden bir yaşam sürmektedir. Ancak CIA ajanı Jane Marke (Toni Collette) yerini tespit eder ve xXx'i çok önemli bir iş için görevinin başına dönmeye ikna eder. Bu da, Xiang'ın (Donnie Yen) önderlik ettiği çok tehlikeli 4 kişilik bir çetenin eline geçmiş olan, dünyadaki tüm askeri uyduları kontrol edebilme yeteneğine sahip "Pandora'nın Kutusu" olarak adlandırılan bir cihazı çok geç olmadan geri alabilmektir. Cage de keskin nişancı Adele Wolff (Ruby Rose), DJ Nicks Zhou (Kris Wu), ve çılgın şoför The Torch'tan (Rory McCann) oluşan ekibiyle ve ona yardım eden diğer arkadaşlarıyla birlikte tehlikeli ve maceralı bir yolculuğa çıkar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Moana

Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45

Konu: Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.

Disney'in çok sevilen bazı animasyonlarını yönetmiş John Musker ve Ron Clements'in yönettiği Moana'da Dwayne Johnson ve genç oyuncu Auli'i Cravalho, orijinal seslendirme kadrosunda.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Mağusa:

Karanlığın Elli Tonu - Fifty Shades Darker

Yer: Lemar Cineplex AVM- Salon 1 ve 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Saatler: 20:15 (Cuma / Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), yine de Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olabilmek ister. Anastasia ise hala Christian'ı sevmesine rağmen bütün yaşadıklarından sonra çok daha dikkatli davranmaya çalışmaktadır. Her şeyden önce Christian'ın kendisinden birşey saklamamasını şart koşar. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlarlar, ancak Christian'ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü - xXx: The Return Of Xander Cage

Yer: Lemar Cineplex AVM- Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:30 - 17:45

Konu: Uzun süredir ölü olduğu zannedilen Xander Cage (Vin Diesel), Dominik Cumhuriyeti'nde gözlerden bir yaşam sürmektedir. Ancak CIA ajanı Jane Marke (Toni Collette) yerini tespit eder ve xXx'i çok önemli bir iş için görevinin başına dönmeye ikna eder. Bu da, Xiang'ın (Donnie Yen) önderlik ettiği çok tehlikeli 4 kişilik bir çetenin eline geçmiş olan, dünyadaki tüm askeri uyduları kontrol edebilme yeteneğine sahip "Pandora'nın Kutusu" olarak adlandırılan bir cihazı çok geç olmadan geri alabilmektir. Cage de keskin nişancı Adele Wolff (Ruby Rose), DJ Nicks Zhou (Kris Wu), ve çılgın şoför The Torch'tan (Rory McCann) oluşan ekibiyle ve ona yardım eden diğer arkadaşlarıyla birlikte tehlikeli ve maceralı bir yolculuğa çıkar.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Fırıldak Ailesi

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 10:45 - 12:30

Konu: Sabri Fırıldak ve diğer köylülerin kadınları, bir gece kaçırılmıştır. Bunun üzerinde köydeki erkekler, tehlikeli yaratıklarla dolu büyülü ormana maceralı bir yolculuğa çıkarak Orta Dünya'ya varırlar.

Varol Yaşaroğlu'nun uzun süreli dizisi Fırıldak Ailesi, bu sefer beyazperdeye aktarılıyor. Animasyon türündeki filmin yapımcılığını ise Grafi2000 ve BKM üstleniyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

John Wick 2 - John Wick: Chapter Two

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 14:15 - 16:40 - 19:00 - 21:20 - 23:40 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Girne:

Karanlığın Elli Tonu - Fifty Shades Darker

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), yine de Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olabilmek ister. Anastasia ise hala Christian'ı sevmesine rağmen bütün yaşadıklarından sonra çok daha dikkatli davranmaya çalışmaktadır. Her şeyden önce Christian'ın kendisinden birşey saklamamasını şart koşar. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlarlar, ancak Christian'ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Fırıldak Ailesi

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00

Konu: Sabri Fırıldak ve diğer köylülerin kadınları, bir gece kaçırılmıştır. Bunun üzerinde köydeki erkekler, tehlikeli yaratıklarla dolu büyülü ormana maceralı bir yolculuğa çıkarak Orta Dünya'ya varırlar.

Varol Yaşaroğlu'nun uzun süreli dizisi Fırıldak Ailesi, bu sefer beyazperdeye aktarılıyor. Animasyon türündeki filmin yapımcılığını ise Grafi2000 ve BKM üstleniyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Olanlar Oldu

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 19:00 - 21:10

Konu: Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.

Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde tamamlandı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Güzelyurt:

Moana

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:30

Konu: Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.

Disney'in çok sevilen bazı animasyonlarını yönetmiş John Musker ve Ron Clements'in yönettiği Moana'da Dwayne Johnson ve genç oyuncu Auli'i Cravalho, orijinal seslendirme kadrosunda.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Olanlar Oldu

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 18:00 - 20:30

Konu: Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.

Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde tamamlandı.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: