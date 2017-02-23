Sinemalarımızda bu hafta!

Lefkoşa:

Recep İvedik 5

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1 ve 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Saatler: 19:15

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1 ve 3

Saatler: 11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 - 23:45 (Cuma / Cumartesi)

Saatler: 12:30 - 15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1 ve 2

Saatler: 11:00 - 13:20 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

Saatler: 11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 - 23:55 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 12:30 - 16:00 - 19:00 - 21:30

Konu: Recep İvedik (Şahan Gökbakar) mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

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Karanlığın Elli Tonu - Fifty Shades Darker

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 21:30

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), yine de Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olabilmek ister. Anastasia ise hala Christian'ı sevmesine rağmen bütün yaşadıklarından sonra çok daha dikkatli davranmaya çalışmaktadır. Her şeyden önce Christian'ın kendisinden birşey saklamamasını şart koşar. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlarlar, ancak Christian'ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü - The Dragon Spel

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:15 - 13:15 - 15:15

Konu: Ünlü bir ejderha avcısı olan babasının izinden giderek ejderhalar avlamak, küçük Nicky'nin en büyük hayalidir. Ancak babasının henüz hazır olmadığına dair tüm uyarılarına rağmen Nicky, dünyaya geri gelmek isteyen ejderhayı durdurmak isteyen babasının peşine takılır ve yanlışlıkla Büyülü Kapı'dan geçerek yarasa arkadaşı Eddie ile birlikte Sihirli Küre'ye gider. Bu fantastik ortamda Nicky, büyülü ateş tomurcuğunun bularak ejderhayı durdurmak ve kahraman olabilmek için büyük bir fırsat elde etmiştir. Ancak işi hiç de kolay olmayacaktır.

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Resident Evil: Son Bölüm - Resident Evil: The Final Chapter

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:20 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Umbrella Şirketi, insan ırkını kökünden yok edecek bir planın peşindedir. Yapılan son saldırının ardından kurtulan çok çok az kişiden biri olan Alice, Raccoon şehrindeki Kovan'a dönerek Jill ve diğer arkadaşlarıyla birlikte insanlığın sonunu getirmek için hazırlanan nihai saldırıya karşı koymak zorundadır.

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Mağusa:

Recep İvedik 5

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1 ve 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Saatler: 19:15

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Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Recep İvedik (Şahan Gökbakar) mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Karanlığın Elli Tonu - Fifty Shades Darker

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

Konu: İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), yine de Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olabilmek ister. Anastasia ise hala Christian'ı sevmesine rağmen bütün yaşadıklarından sonra çok daha dikkatli davranmaya çalışmaktadır. Her şeyden önce Christian'ın kendisinden birşey saklamamasını şart koşar. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlarlar, ancak Christian'ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Parçalanmış - Split

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 21:30

Konu: Güvenilir psikiyatr Dr. Fletcher (Betty Buckley), Kevin (James McAvoy) adlı hastasının en az 23 farklı kişiliği bünyesinde barındırdığını kanıtlamıştır. Ancak henüz tamamen ortaya çıkmamış son bir kişilik vardır ki, meydana çıktığında diğer kişilikleri süpürecek çok vahşi bir karakterin habercisidir. Bu dizginlemesi zor gücün etkisiyle Kevin, 3 genç kızı kaçırıp yaşadığı yerde alıkoyar. Hırslı ve kararlı Casey'nin (Anya Taylor-Joy) önderliğinde gençler hayatta kalabilmek için, Kevin içindeki şeytani güce tamamen boyun eğmeden önce oradan kaçmak zorundadırlar.

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John Wick 2 - John Wick: Chapter Two

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.

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Girne:

Recep İvedik 5

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1 ve 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Saatler: 19:15

Konu: Recep İvedik (Şahan Gökbakar) mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Karanlığın Elli Tonu - Fifty Shades Darker

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 21:30

Konu: İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), yine de Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olabilmek ister. Anastasia ise hala Christian'ı sevmesine rağmen bütün yaşadıklarından sonra çok daha dikkatli davranmaya çalışmaktadır. Her şeyden önce Christian'ın kendisinden birşey saklamamasını şart koşar. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlarlar, ancak Christian'ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Güzelyurt:

Recep İvedik 5

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Recep İvedik (Şahan Gökbakar) mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: