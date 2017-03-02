Sinemalarımızda bu hafta!

Lefkoşa:

Recep İvedik 5

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 - 23:45 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:20 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Recep İvedik (Şahan Gökbakar) mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

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İstanbul Kırmızısı - Rosso Istanbul

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 111:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Yıllarca yurtdışında yaşayp Türkiye'ye dönmemiş yazar-editör Orhan Şahin, ünlü yönetmen Deniz Soysal'ın yazdığı ilk kitap üzerine çalışma yapmak amacıyla İstanbul'a gelir. Deniz, artık bütün gücünü ve ihtişamını kaybetmekte olan ailesiyle birlikte bir yalıda hayatını sürdürmektedir. Ancak Orhan gelir gelmez kendisini Deniz'in karmaşık ilişkileri, gizemli arkadaşları ve aile bireylerinin arasında kalmış bulur.

Ferzan Özpetek'in uzun bir aradan sonra Türkiye'de çektiği ilk film olan, 2014'te Türkiye'de satışa çıkan kendi kitabından uyarladığı İstanbul Kırmızısı, 3 Mart 2017'de gösterime giriyor.

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Dehşet Evi - Sweet Home

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

Konu: Belediye için çalışan genç Alicia (Ingrid García Jonsson), fiyat belirlemek için inceleme yaptığı ve anahtarını aldığı eski bir apartmanın boş bir dairesinde, sevgilisi Simon (Bruno Sevilla) ile romantik bir doğum günü geçirmek üzere hazırlıklar yapmıştır. Ancak güzel başlayan gece, korku dolu bir hayatta kalma mücadelesine döner, nitekim apartmanın sahibi, apartmandaki son kiracıyı öldürtmek için bazı saldırganları apartmana göndermiştir. Kapıları zincirlenmiş apartmanda katillerden saklanmak zorunda kalan iki genci zor bir gece beklemektedir.

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Resident Evil: Son Bölüm - Resident Evil: The Final Chapter

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:20 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Umbrella Şirketi, insan ırkını kökünden yok edecek bir planın peşindedir. Yapılan son saldırının ardından kurtulan çok çok az kişiden biri olan Alice, Raccoon şehrindeki Kovan'a dönerek Jill ve diğer arkadaşlarıyla birlikte insanlığın sonunu getirmek için hazırlanan nihai saldırıya karşı koymak zorundadır.

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Logan

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:30 - 14:00 (Türkçe Dublaj) - 17:00 - 20:30 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Yakın bir gelecekte geçen filmde Logan (Hugh Jackman) artık yaşlanmış ve yorulmuş, süper yetenekleri erozyona uğramaya başlamıştır. Alzheimer'ın etkisiyle iyice unutkanlaşan Profesör X, yani Charles Xavier'i Meksika sınırına yakın bir yerde saklamaktadır. Logan tüm dünyadan kaçmaya çalışsa da bir gün onları bulan Laura Kinney (Dafne Keen) adlı küçük bir kız bu huzuru bozacaktır, nitekim kendisi gibi mutant olan kızı, peşindeki karanlık güçlerden koruması gerekecektir.

Logan filmi, orijinal Wolverine serisinin devamı, yani 2013'te gösterime giren The Wolverine filmiyle başlayan serinin 2. filmi, toplamda Wolverine üzerine çekilen 3. film olacak (X-Men Origins: Wolverine ve The Wolverine'in ardından). Bu film aynı zamanda Hugh Jackman'ın Wolverine'i canlandırdığı son film olma özellğine sahip.

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Karanlığın Elli Tonu - Fifty Shades Darker

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:00 (Cuma / Cumartesi)

Konu: İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), yine de Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olabilmek ister. Anastasia ise hala Christian'ı sevmesine rağmen bütün yaşadıklarından sonra çok daha dikkatli davranmaya çalışmaktadır. Her şeyden önce Christian'ın kendisinden birşey saklamamasını şart koşar. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlarlar, ancak Christian'ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Mağusa:

Recep İvedik 5

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Recep İvedik (Şahan Gökbakar) mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Logan

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:30 - 14:00 (Türkçe Dublaj) - 17:00 - 20:30 - 23:15 (Cuma / Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Yakın bir gelecekte geçen filmde Logan (Hugh Jackman) artık yaşlanmış ve yorulmuş, süper yetenekleri erozyona uğramaya başlamıştır. Alzheimer'ın etkisiyle iyice unutkanlaşan Profesör X, yani Charles Xavier'i Meksika sınırına yakın bir yerde saklamaktadır. Logan tüm dünyadan kaçmaya çalışsa da bir gün onları bulan Laura Kinney (Dafne Keen) adlı küçük bir kız bu huzuru bozacaktır, nitekim kendisi gibi mutant olan kızı, peşindeki karanlık güçlerden koruması gerekecektir.

Logan filmi, orijinal Wolverine serisinin devamı, yani 2013'te gösterime giren The Wolverine filmiyle başlayan serinin 2. filmi, toplamda Wolverine üzerine çekilen 3. film olacak (X-Men Origins: Wolverine ve The Wolverine'in ardından). Bu film aynı zamanda Hugh Jackman'ın Wolverine'i canlandırdığı son film olma özellğine sahip.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Karanlığın Elli Tonu - Fifty Shades Darker

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45

Konu: İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), yine de Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olabilmek ister. Anastasia ise hala Christian'ı sevmesine rağmen bütün yaşadıklarından sonra çok daha dikkatli davranmaya çalışmaktadır. Her şeyden önce Christian'ın kendisinden birşey saklamamasını şart koşar. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlarlar, ancak Christian'ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Girne:

Recep İvedik 5

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1 ve 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Saatler: 19:15

Konu: Recep İvedik (Şahan Gökbakar) mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Parçalanmış - Split

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 13:00 - 15:00 - 17:00 - 21:30

Konu: Güvenilir psikiyatr Dr. Fletcher (Betty Buckley), Kevin (James McAvoy) adlı hastasının en az 23 farklı kişiliği bünyesinde barındırdığını kanıtlamıştır. Ancak henüz tamamen ortaya çıkmamış son bir kişilik vardır ki, meydana çıktığında diğer kişilikleri süpürecek çok vahşi bir karakterin habercisidir. Bu dizginlemesi zor gücün etkisiyle Kevin, 3 genç kızı kaçırıp yaşadığı yerde alıkoyar. Hırslı ve kararlı Casey'nin (Anya Taylor-Joy) önderliğinde gençler hayatta kalabilmek için, Kevin içindeki şeytani güce tamamen boyun eğmeden önce oradan kaçmak zorundadırlar.

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Güzelyurt:

Recep İvedik 5

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Recep İvedik (Şahan Gökbakar) mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: