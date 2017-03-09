Sinemalarımızda bu hafta!

Lefkoşa:

Recep İvedik 5

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

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Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:20 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:00 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Recep İvedik (Şahan Gökbakar) mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Kong: Kafatası Adası - Kong: Skull Island

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: 1970'li yıllarda bir grup uzman, Amerikan hükümetinin desteklediği bir keşif gezisi için Pasifik'te insan eli değmemiş bir adaya çıkmıştır. Ekibin lideri İngiliz James Conrad'dır (Tom Hiddleston). Onun yanında savaş fotoğrafçısı Weaver (Brie Larson), sözleşmeli asker Packard (Samuel L. Jackson) ve hükumet yetkilisi Randa (John Goodman) da vardır. Bu cennet gibi adada devasa bir yaratığın bölgesine girdiklerini ise çok geç farkedeceklerdir. Üstelik adada Kong'dan çok daha ölümcül yaratıklarla karşılacaklardır.

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Neşeli Dalgalar 2: Dalgamanya - Surf's Up 2: WaveMania

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00

Konu: Penguenler adasında yaşayan Cody, Tavuk Joe ve Lani, ünlü Amerikan güreşçileri J.C., Undertaker, Hunter, Paige ve Mr. McMahon'dan oluşan Muhteşem Beşli grubuyla birlikte tehlikeli dalgalarda maceralı bir yolculuğa çıkıyor.

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Yağmurlarda Yıkansam

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 19:00 - 21:00

Konu: Gülten Taranç'ın yönetmenliğini üstlendiği ve çekimleri İzmir'de gerçekleştirilen film, ülkemizin en güncel meselelerinden biri olan kadına karşı şiddeti konu alan bir yapım. Annesi, babası tarafından öldürülen Gamze’nin hikâyesi, alışılageldiği gibi cinayetle biten bir hayatı değil; cinayetle başlayan yeni bir hayatı anlatıyor. Kadın cinayetlerinin tek mağdurunun yalnızca öldürülen kadınlar olmadığı, Gamze’nin, yani yine bir kadının hikayesi üzerinden anlatılıyor. Hikayede 15 yaşındaki Gamze’nin öfkesi, yalnızlığı çaresizliği ve özlemleri hiç bakılmayan bir bakış açısıyla izleyici ile buluşuyor.

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Logan

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 10:45 - 13:30 - 16:15 (Türkçe Dublaj) - 18:45 - 21:30 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Yakın bir gelecekte geçen filmde Logan (Hugh Jackman) artık yaşlanmış ve yorulmuş, süper yetenekleri erozyona uğramaya başlamıştır. Alzheimer'ın etkisiyle iyice unutkanlaşan Profesör X, yani Charles Xavier'i Meksika sınırına yakın bir yerde saklamaktadır. Logan tüm dünyadan kaçmaya çalışsa da bir gün onları bulan Laura Kinney (Dafne Keen) adlı küçük bir kız bu huzuru bozacaktır, nitekim kendisi gibi mutant olan kızı, peşindeki karanlık güçlerden koruması gerekecektir.

Logan filmi, orijinal Wolverine serisinin devamı, yani 2013'te gösterime giren The Wolverine filmiyle başlayan serinin 2. filmi, toplamda Wolverine üzerine çekilen 3. film olacak (X-Men Origins: Wolverine ve The Wolverine'in ardından). Bu film aynı zamanda Hugh Jackman'ın Wolverine'i canlandırdığı son film olma özellğine sahip.

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İstanbul Kırmızısı - Rosso Istanbul

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:15 - 13:40 - 16:10 - 18:40 - 21:10

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 111:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Yıllarca yurtdışında yaşayp Türkiye'ye dönmemiş yazar-editör Orhan Şahin, ünlü yönetmen Deniz Soysal'ın yazdığı ilk kitap üzerine çalışma yapmak amacıyla İstanbul'a gelir. Deniz, artık bütün gücünü ve ihtişamını kaybetmekte olan ailesiyle birlikte bir yalıda hayatını sürdürmektedir. Ancak Orhan gelir gelmez kendisini Deniz'in karmaşık ilişkileri, gizemli arkadaşları ve aile bireylerinin arasında kalmış bulur.

Ferzan Özpetek'in uzun bir aradan sonra Türkiye'de çektiği ilk film olan, 2014'te Türkiye'de satışa çıkan kendi kitabından uyarladığı İstanbul Kırmızısı, 3 Mart 2017'de gösterime giriyor.

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Mağusa:

Kong: Kafatası Adası - Kong: Skull Island

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: 1970'li yıllarda bir grup uzman, Amerikan hükümetinin desteklediği bir keşif gezisi için Pasifik'te insan eli değmemiş bir adaya çıkmıştır. Ekibin lideri İngiliz James Conrad'dır (Tom Hiddleston). Onun yanında savaş fotoğrafçısı Weaver (Brie Larson), sözleşmeli asker Packard (Samuel L. Jackson) ve hükumet yetkilisi Randa (John Goodman) da vardır. Bu cennet gibi adada devasa bir yaratığın bölgesine girdiklerini ise çok geç farkedeceklerdir. Üstelik adada Kong'dan çok daha ölümcül yaratıklarla karşılacaklardır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Logan

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 10:45 - 13:30 - 16:15 (Türkçe Dublaj) - 18:45 - 21:30 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Yakın bir gelecekte geçen filmde Logan (Hugh Jackman) artık yaşlanmış ve yorulmuş, süper yetenekleri erozyona uğramaya başlamıştır. Alzheimer'ın etkisiyle iyice unutkanlaşan Profesör X, yani Charles Xavier'i Meksika sınırına yakın bir yerde saklamaktadır. Logan tüm dünyadan kaçmaya çalışsa da bir gün onları bulan Laura Kinney (Dafne Keen) adlı küçük bir kız bu huzuru bozacaktır, nitekim kendisi gibi mutant olan kızı, peşindeki karanlık güçlerden koruması gerekecektir.

Logan filmi, orijinal Wolverine serisinin devamı, yani 2013'te gösterime giren The Wolverine filmiyle başlayan serinin 2. filmi, toplamda Wolverine üzerine çekilen 3. film olacak (X-Men Origins: Wolverine ve The Wolverine'in ardından). Bu film aynı zamanda Hugh Jackman'ın Wolverine'i canlandırdığı son film olma özellğine sahip.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Recep İvedik 5

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:15 - 13:40 - 16:10 - 18:40 - 21:10

Konu: Recep İvedik (Şahan Gökbakar) mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Girne:

Recep İvedik 5

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Recep İvedik (Şahan Gökbakar) mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Resident Evil: Son Bölüm - Resident Evil: The Final Chapter

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 17:00 - 19:15 - 21:30

Konu: Umbrella Şirketi, insan ırkını kökünden yok edecek bir planın peşindedir. Yapılan son saldırının ardından kurtulan çok çok az kişiden biri olan Alice, Raccoon şehrindeki Kovan'a dönerek Jill ve diğer arkadaşlarıyla birlikte insanlığın sonunu getirmek için hazırlanan nihai saldırıya karşı koymak zorundadır.

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Süper Yetenek - Rock Dog

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00

Konu: Himalaya Dağları'nda bir kasabada yaşamını sürdüren Bodi adlı Tibet çoban köpeği, kasabanın koruyuculuğu görevini babasından devralmaya hazırlanmaktadır. Ancak içten içe bu görev için hiç de hazır olmadığını bilmektedir, bir zamanlar zalim bir kurt sürüsünden kasabayı kurtarmış olan babasından çok farklıdır. Bir gün gökten düşen bir radyo hayatının seyrini değiştirir. Radyoda duyduğu eski rock yıldızı Angus Scatterwood sayesinde rock müziğe aşık olur ve babasının da iznini alarak büyük şehre gider. Burada iyi bir müzisyen olmak için henüz erken olduğunu farkedince Angus'tan kendisini eğitmesi için yardım ister.

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Güzelyurt:

Karanlığın Elli Tonu - Fifty Shades Darker

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 21:00

Konu: İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), yine de Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olabilmek ister. Anastasia ise hala Christian'ı sevmesine rağmen bütün yaşadıklarından sonra çok daha dikkatli davranmaya çalışmaktadır. Her şeyden önce Christian'ın kendisinden birşey saklamamasını şart koşar. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlarlar, ancak Christian'ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Recep İvedik 5

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 13:30 - 16:00 - 18:30

Konu: Recep İvedik (Şahan Gökbakar) mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: