Sinemalarımızda bu hafta!

Lefkoşa:

Recep İvedik 5

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:00 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Lemar Cineplex (Kaymaklı) AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Recep İvedik (Şahan Gökbakar) mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur. Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez. Ancak o noktada Recep kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır.

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Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:00 - 20:45 - 23:00 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Bir partide tanışan dört çiftin tanışmalarından itibaren geçirdikleri aşamaları mizahi bir dille anlatan Yılmaz Erdoğan'ın oyununun beyazperde uyarlamasında kadro bir hayli zengin olacak. Komedinin yeni nesil sevilen kadınları Gupse Özay, Büşra Pekin, Aylin Kontente ve Şebnem Bozoklu'nun boy göstereceği filmin erkek oyuncu cephesinde de Fatih Artman, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin ve Bülent Emrah Parlak yer alıyor.

Yılmaz Erdoğan imzalı, üç yıl boyunca kapalı gişe oynanan tiyatro oyunu Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın sinema uyarlaması, 17 Mart 2017'de gösterime giriyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Kong: Kafatası Adası - Kong: Skull Island

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: 1970'li yıllarda bir grup uzman, Amerikan hükümetinin desteklediği bir keşif gezisi için Pasifik'te insan eli değmemiş bir adaya çıkmıştır. Ekibin lideri İngiliz James Conrad'dır (Tom Hiddleston). Onun yanında savaş fotoğrafçısı Weaver (Brie Larson), sözleşmeli asker Packard (Samuel L. Jackson) ve hükumet yetkilisi Randa (John Goodman) da vardır. Bu cennet gibi adada devasa bir yaratığın bölgesine girdiklerini ise çok geç farkedeceklerdir. Üstelik adada Kong'dan çok daha ölümcül yaratıklarla karşılacaklardır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Neşeli Dalgalar 2: Dalgamanya - Surf's Up 2: WaveMania

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00

Konu: Penguenler adasında yaşayan Cody, Tavuk Joe ve Lani, ünlü Amerikan güreşçileri J.C., Undertaker, Hunter, Paige ve Mr. McMahon'dan oluşan Muhteşem Beşli grubuyla birlikte tehlikeli dalgalarda maceralı bir yolculuğa çıkıyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Kuyu

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 19:00 - 21:00

Konu: Babası Mehmet Efendi'yi beklenmedik bir zamanda kaybeden Ömer, genç ve güzel annesi Melahat ile birlikte dünyada yalnız kalmıştır. Sarıhacılar Köyü'nde yaşayan aile, annenin dikiş işleriyle kazandığı paralarla geçinmeye çalışmaktadır. Yaşından daha olgun ve cesur tavırlar sergileyen Ömer, öğretmenlerinin istediği bir olay üzerine Kuyulu Köyü'nün delisi olarak da bilinen Kambur Ali'nin gizemli hayatını araştırmaya başlar. Ancak bu ödev, Ömer'in boyunu ve cesaretini aşacaktır.

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Logan

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 10:45 - 13:30 - 16:15 (Türkçe Dublaj) - 18:45 - 21:30 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Yakın bir gelecekte geçen filmde Logan (Hugh Jackman) artık yaşlanmış ve yorulmuş, süper yetenekleri erozyona uğramaya başlamıştır. Alzheimer'ın etkisiyle iyice unutkanlaşan Profesör X, yani Charles Xavier'i Meksika sınırına yakın bir yerde saklamaktadır. Logan tüm dünyadan kaçmaya çalışsa da bir gün onları bulan Laura Kinney (Dafne Keen) adlı küçük bir kız bu huzuru bozacaktır, nitekim kendisi gibi mutant olan kızı, peşindeki karanlık güçlerden koruması gerekecektir.

Logan filmi, orijinal Wolverine serisinin devamı, yani 2013'te gösterime giren The Wolverine filmiyle başlayan serinin 2. filmi, toplamda Wolverine üzerine çekilen 3. film olacak (X-Men Origins: Wolverine ve The Wolverine'in ardından). Bu film aynı zamanda Hugh Jackman'ın Wolverine'i canlandırdığı son film olma özellğine sahip.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Süper Yetenek - Rock Dog

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00

Konu: Himalaya Dağları'nda bir kasabada yaşamını sürdüren Bodi adlı Tibet çoban köpeği, kasabanın koruyuculuğu görevini babasından devralmaya hazırlanmaktadır. Ancak içten içe bu görev için hiç de hazır olmadığını bilmektedir, bir zamanlar zalim bir kurt sürüsünden kasabayı kurtarmış olan babasından çok farklıdır. Bir gün gökten düşen bir radyo hayatının seyrini değiştirir. Radyoda duyduğu eski rock yıldızı Angus Scatterwood sayesinde rock müziğe aşık olur ve babasının da iznini alarak büyük şehre gider. Burada iyi bir müzisyen olmak için henüz erken olduğunu farkedince Angus'tan kendisini eğitmesi için yardım ister.

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Reis

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 16:45 - 19:00 - 21:20

Konu: Filmde Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatından bazı kesitler sunuluyor. Erdoğan'ı Reha Beyoğlu canlandırıyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Mağusa:

Kong: Kafatası Adası - Kong: Skull Island

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: 1970'li yıllarda bir grup uzman, Amerikan hükümetinin desteklediği bir keşif gezisi için Pasifik'te insan eli değmemiş bir adaya çıkmıştır. Ekibin lideri İngiliz James Conrad'dır (Tom Hiddleston). Onun yanında savaş fotoğrafçısı Weaver (Brie Larson), sözleşmeli asker Packard (Samuel L. Jackson) ve hükumet yetkilisi Randa (John Goodman) da vardır. Bu cennet gibi adada devasa bir yaratığın bölgesine girdiklerini ise çok geç farkedeceklerdir. Üstelik adada Kong'dan çok daha ölümcül yaratıklarla karşılacaklardır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:00 - 20:45 - 23:00 (Cuma / Cumartesi)

* * *

Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma / Cumartesi)

Konu: Bir partide tanışan dört çiftin tanışmalarından itibaren geçirdikleri aşamaları mizahi bir dille anlatan Yılmaz Erdoğan'ın oyununun beyazperde uyarlamasında kadro bir hayli zengin olacak. Komedinin yeni nesil sevilen kadınları Gupse Özay, Büşra Pekin, Aylin Kontente ve Şebnem Bozoklu'nun boy göstereceği filmin erkek oyuncu cephesinde de Fatih Artman, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin ve Bülent Emrah Parlak yer alıyor.

Yılmaz Erdoğan imzalı, üç yıl boyunca kapalı gişe oynanan tiyatro oyunu Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın sinema uyarlaması, 17 Mart 2017'de gösterime giriyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Neşeli Dalgalar 2: Dalgamanya - Surf's Up 2: WaveMania

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00

Konu: Penguenler adasında yaşayan Cody, Tavuk Joe ve Lani, ünlü Amerikan güreşçileri J.C., Undertaker, Hunter, Paige ve Mr. McMahon'dan oluşan Muhteşem Beşli grubuyla birlikte tehlikeli dalgalarda maceralı bir yolculuğa çıkıyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Resident Evil: Son Bölüm - Resident Evil: The Final Chapter

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 16:45 - 21:30

Konu: Umbrella Şirketi, insan ırkını kökünden yok edecek bir planın peşindedir. Yapılan son saldırının ardından kurtulan çok çok az kişiden biri olan Alice, Raccoon şehrindeki Kovan'a dönerek Jill ve diğer arkadaşlarıyla birlikte insanlığın sonunu getirmek için hazırlanan nihai saldırıya karşı koymak zorundadır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

İstanbul Kırmızısı - Rosso Istanbul

Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:45 - 18:15 - 20:45 - 23:15 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Yıllarca yurtdışında yaşayp Türkiye'ye dönmemiş yazar-editör Orhan Şahin, ünlü yönetmen Deniz Soysal'ın yazdığı ilk kitap üzerine çalışma yapmak amacıyla İstanbul'a gelir. Deniz, artık bütün gücünü ve ihtişamını kaybetmekte olan ailesiyle birlikte bir yalıda hayatını sürdürmektedir. Ancak Orhan gelir gelmez kendisini Deniz'in karmaşık ilişkileri, gizemli arkadaşları ve aile bireylerinin arasında kalmış bulur.

Ferzan Özpetek'in uzun bir aradan sonra Türkiye'de çektiği ilk film olan, 2014'te Türkiye'de satışa çıkan kendi kitabından uyarladığı İstanbul Kırmızısı, 3 Mart 2017'de gösterime giriyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Girne:

Logan

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 14:00 - 17:30 - 20:45

Konu: Yakın bir gelecekte geçen filmde Logan (Hugh Jackman) artık yaşlanmış ve yorulmuş, süper yetenekleri erozyona uğramaya başlamıştır. Alzheimer'ın etkisiyle iyice unutkanlaşan Profesör X, yani Charles Xavier'i Meksika sınırına yakın bir yerde saklamaktadır. Logan tüm dünyadan kaçmaya çalışsa da bir gün onları bulan Laura Kinney (Dafne Keen) adlı küçük bir kız bu huzuru bozacaktır, nitekim kendisi gibi mutant olan kızı, peşindeki karanlık güçlerden koruması gerekecektir.

Logan filmi, orijinal Wolverine serisinin devamı, yani 2013'te gösterime giren The Wolverine filmiyle başlayan serinin 2. filmi, toplamda Wolverine üzerine çekilen 3. film olacak (X-Men Origins: Wolverine ve The Wolverine'in ardından). Bu film aynı zamanda Hugh Jackman'ın Wolverine'i canlandırdığı son film olma özellğine sahip.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Güzel ve Çirkin - Beauty and the Beast

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 (Türkçe Dublaj) - 18:30 - 21:00

Konu: Kendisine yapılan büyü sonucunda korkunç bir yaratığa dönüşen bir prens, şatosunda aynı büyü sonucu konuşan eşyalara dönüşmüş uşakları dışında kimse olmadan yaşamaktadır. 10 yıl içinde kendisine aşık olacak hiçbir kadın çıkmazsa sonsuza dek canavar olarak kalacaktır. Bir gün Maurice adında bir adam şatosuna izinsiz girince yaşlı adamı tutsak alır. Olayı duyan kızı Belle şatoya gelerek babasının özgürlüğü karşılığında şatoda tutsak olmayı kabul eder. Şatodaki eşyalarla ve sonrasında Canavar'la arkadaş olmaya başladıkça korkutucu görüntüsünün altında çok iyi bir kalp taşıdığını öğrenir. Bu sırada Belle'e aşık olan avcı Gaston, Canavar'ı öldürüp Belle ile evlenebilmek için her şeyi yapacaktır.

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont'un klasik masalının 2017 uyarlamasında Emma Watson ve Dan Stevens baş rolde oynuyor.

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Güzelyurt:

İstanbul Kırmızısı - Rosso Istanbul

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Yıllarca yurtdışında yaşayp Türkiye'ye dönmemiş yazar-editör Orhan Şahin, ünlü yönetmen Deniz Soysal'ın yazdığı ilk kitap üzerine çalışma yapmak amacıyla İstanbul'a gelir. Deniz, artık bütün gücünü ve ihtişamını kaybetmekte olan ailesiyle birlikte bir yalıda hayatını sürdürmektedir. Ancak Orhan gelir gelmez kendisini Deniz'in karmaşık ilişkileri, gizemli arkadaşları ve aile bireylerinin arasında kalmış bulur.

Ferzan Özpetek'in uzun bir aradan sonra Türkiye'de çektiği ilk film olan, 2014'te Türkiye'de satışa çıkan kendi kitabından uyarladığı İstanbul Kırmızısı, 3 Mart 2017'de gösterime giriyor.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: