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Singapur'da "ateş gökkuşağı" görüldü

Singapur'da "ateş gökkuşağı" görüldü

Singapur'da gökyüzünde beliren "ateş gökkuşağı" heyecana yol açtı.

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BBC'nin haberine göre, nadir görülen bir doğa olayı olan ve "ateş gökkuşağı" adı verilen bulut, Singapurlular tarafından ilgiyle karşılandı.

Dün akşamüzeri Singapur semalarında beliren alacalı kızıllık adanın her yerinden gözlendi.

Anaokulu görevlisi Fazidah Muhtar, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Önce küçük turuncu bir halka görüldü, tüm renkleri ortaya çıkana kadar büyüdü, büyüdü. 15 dakika kadar gökyüzünde kaldıktan sonra yavaş yavaş kayboldu." dedi.

Görülen bu kızıllığın güneş ışığının bulutlardaki buz kristallerinde kırılması sonucu ortaya çıkan "ateş gökkuşağı" olduğu belirtildi.
 

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