Siparişleri artık robotlar getirecek

Geliştirme aşamasındaki 6 tekerlekli robot, yemek siparişlerini belirtilen adrese götürebiliyor. Ürünün geliştiricileri, robotun son kullanıcılara birkaç bin euroya mal olacağını ifade ediyor.

Estonya’da test edilen 6 tekerlekli robot, yemek siparişlerini belirtilen adrese götürebiliyor. Verilen koordinatlarla yola çıkan, sensörlerle ve 9 kamerayla donatılmış robot, etrafındaki yayalara ve trafik ışıklarına dikkat ediyor. Ancak trafik ışıklarının yeşile dönmesi için basması gereken tuşlara boyu yetişmiyor.

Wolt isimli yemek sipariş şirketiyle anlaşan Inventors Starship Technologies şirketinin ürettiği robot, yakında “Trafik lambasının tuşuna basabilir misiniz?” ve “Merhaba” gibi kelimeler söyleyerek insanlarla da iletişim kurabilecek.

Robot henüz saatte sadece 6 kilometre hıza erişebiliyor. Ancak, Amazon gibi şirketlerin test ettiği insansız hava aracı gibi teknolojilerden çok daha ucuza mal olabiliyor. Ürünün geliştiricileri, robotun son kullanıcılara birkaç bin euroya mal olacağını ifade ediyor.

Inventors Starship Technologies’in 26 yaşındaki test program müdürü Mikk Martmaa, robotun en büyük sorununun, trafik kurallarına uymayan sürücüler olduğunu söyledi. Robotun araçların kırmızı ışıkta geçmelerini anlayamadığını ifade etti.

Estonya’nın başkenti Tallinn sokaklarında dolaşan 80 yaşındaki Aleksandra Vaskina, “İkinci Dünya Savaşı’nı da gördüm, şimdi de Tallinn sokaklarında robotlar görmeye başladım” dedi.

Robotun prototipi, NASA’nın Mars ya da Ay’dan taş toplamak için açtığı yarışması için tasarlanmıştı. Skype’ın kurucularından Ahti Heinla ve Janus Friis, yarışmayı kazanamayan robotu geliştirmek için 2014’te Inventors Starship Technologies’i kurdu. Şimdi de Estonya’da geliştirdikleri robotun ilk denemelerini yapıyorlar.

Kaynak: AFP