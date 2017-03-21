Şirket sahibi ve müdür teminata bağlandı

Suna Erden

Aşanlar LTD’ye ait kamyon aracın Kamil Göktepe’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasına neden olması ve yapılan soruşturma sonucu araçta birçok eksiklik bulunması nedeni ile tutuklanan şirket sahibi ile müdürü 18 davadan yargılanacak

Geçitköy’de 8 Mart’ta Kamil Göktepe’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından yapılan soruşturmada kazayı yapan kamyonun plakası ile şase numarasının farklı olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklanan ve önceki gün teminat duruşması için kefaletle serbest bırakılan zanlılar Aşanlar LTD sahibi Mahmut Dağaştı ile şirket müdürü Musa Işıklar dün Girne’de mahkemeye çıktı. Duruşmada zanlı Dağaştı aleyhine 10, zanlı Işıklar aleyhine ise 8 dava getirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Girne Trafik Şubesi’nde görevli Polis Çavuşu Adil Ertepınar, Geçitköy’de 8 Mart tarihinde meydana gelen ve Kamil Göktepe’nin yaşamını yitirdiği kazanın soruşturmasını üstlendiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturmada kazaya karışan kamyonun plaka ile şase numarasının farklı olduğunu tespit edildiğini ifade ederek, kamyonun orijinal plakasının GT 528 olduğunu ancak kamyonun GK 431 plakası ile trafikte seyrettiğini dile getirdi. Polis, orijinal plaka olan GT 528 plakasının ise Kahveci LTD isimli şirket adına kayıtlı olduğunu ifade etti. Polis, Kahveci LTD sahibi Mustafa Kahveci’nin ifadesine başvurduklarını belirterek, alınacak başka ifadeler olduğunu dile getirdi. Kamyon üzerindeki şase numarasının da başka bir araca ait olduğunu dile getiren polis, orijinal şasenin ise henüz bulunamadığını dile getirdi. Polis, yapılan soruşturmada söz konusu kamyonun birçok kez el değiştirdiğini tespit ettiklerini, bu yönde de araştırma yaptıklarını kaydetti.

ONLAR SORUMLU

Polis, kamyonun Aşanlar Nakliyata ait olduğunu ve taş ocağında kullanıldığını dile getirdi. Polis, kamyon sürücüsü Türkmenistanlı Jeyhun Babayev’in 1 Mart tarihinde Aşanlar Nakliyat LTD’de işe başladığını, şirket sorumlusu Musa Işıklar tarafından işe alındığını ve zanlı Işıklar’ın kamyonu sürmesi için Babayev’e verdiğini kaydetti. Zanlı Işıklar’ın taş ocakları şantiyesinden, personelden ve araçlardan sorumlu olduğunu ve bu nedenle gözaltına alındığını belirten polis, zanlı Mahmut Dağaştı’nın da şirket sahibi olduğunu dile getirdi. Polis, kamyonun ölümlü kazaya neden olduğunu, her iki zanlı aleyhine, muayenesiz, seyrüsefersiz, sigortasız, kayıtsız, plakasız araç sürülmesine izin vermeden dolayı toplamda 18 dava getirildiğini ifade ederek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.



Talebi değerlendiren mahkeme her iki zanlının yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün polise giderek imza atmalarına, zanlı Dağaştı’nın 100 bin, zanlı Işıklar’ın ise 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.