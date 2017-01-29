Şirketler sömürüyor hükümet seyrediyor

Eniz Orakcıoğlu

KKTC’de GSM operatörlerinin pahalı olan konuşma tarifeleri düşükmüş gibi bir de buna yeni yıl zammı eklenmesi vatandaşın sabrını taşırdı. GSM operatörleri, fiyatların diğer ülkelere göre yüksek olmasını alınan vergilere bağlayıp işin içinden çıkmaya çalışırken hükümet yetkililerinin de sorumsuzluğu vatandaşı çileden çıkardı.

Ülkemizde cep telefonu hizmeti veren GSM şirketleri KKTC Telsim (Vodafone) ve Kuzey Kıbrıs Turkcell (Turkcell) sabit ücret ve birçok tarifeye ortalama yüzde 4.8 ile yüzde 53.8 arasında değişen oranlarda zam yaptı. İki GSM operatörü Telsim ve KKTC Turkcell’in sessiz sedasız aldıkları zam kararının, 1 Şubat’tan itibaren faturalara yansıtılacağı açıklandı.

Buna göre, 3.80 TL olan aylık sabit ücret bundan böyle 4.70 TL’ye yükseltildi. Standart tarifede aynı operatör abonesinin şebeke içi konuşma ücreti dakikası 33 kuruştan 36 kuruşa çıkartılırken, cep telefonundan sabit telefon aramalarının dakikası da 33 kuruştan 36 kuruşa yükseltildi. Sadece diğer operatörü aramada ise 42 kuruştan 41 kuruşa düşürüldü.

Ülkemizdeki bir GSM abonesinden Türkiye’deki cep telefonunu aramak için 1 Şubat’tan önce dakikasına 79 kuruş ödenirken, şimdi 87 kuruş ödenmesi gerekiyor. Türkiye’deki sabit telefon aramalarına ise dakikasına 39 kuruş yerine 41 kuruş ödenecek.

Yurt içi ve Türkiye’ye 24 kuruşa mesaj (SMS) atılırken 1 Şubat’tan itibaren SMS’in yeni fiyatı 26 kuruşa çıktı. Türkiye haricinde diğer ülkelere SMS ücreti de 41 kuruştan 44 kuruşa fırladı.

Vatandaş ne dedi?

Ahmet Özer;“GSM şirketlerinin yaptığı zamlar kabul edilemez”

“Günümüzde cep telefonu kullanmayan kişi kalmadı. Birçok insan 2 GSM operatörünün paketlerinden yararlanarak aylık iyi tutarlara internet paketi, dakika ve mesaj avantajlarını kullanmaktadır. Ama herkesin de bildiği gibi Türkiye ve Güney Kıbrıs ile kıyaslandığında çok yüksek fiyatlara konuştuğumuzu biliyoruz, bunun üstüne yapılan zam da kabul edilemez.”

Fırat Ulukaya;“Rekabet ortamı yaratılmalı”

“7’den 70’e herkesin kullandığı GSM operatörlerinin yüksek fiyatları birçok vatandaşı oldukça etkiliyor. Üstelik birçok insanın iletişim için kullanmak zorunda olduğu bu operatörlerin yüksek fiyatlarına birde zam yapması halkın tepkisini çekmiştir. Türkiye’deki gibi rekabet ortamının ülkemizde de yaratılmasının şart olduğunu düşünmekteyim, böylelikle fiyatlarda da düşüş olabilir ve vatandaşın seçeneği de fazla olur.”

Ayşe Baydemir;“Zamlar geri alınsın”

“Sadece GSM zamları değil, birçok şeye yapılan zamlar var ve bu zamlar herkesin cebine bir darbe vurdu. Zaten vatandaş kredi borçları, okuttuğu çocukların okul harçları, elektrik, su, araba derken geçim derdi ve sıkıntısı yaşamaktaydı. Şimdide Telefon faturalarına gelen zamlarla bir darbe daha aldılar. Bu soruna biran önce çözüm bulunması ve bu zamların geri alınması şart.”

Damla Balcı;“Vatandaş bir olup tepki koymalı”

“Zam yapılmadık şey kalmadı üstüne son zamlardan biri de GSM operatörlerinin hizmetlerine gelen zam bu zamların ivedilikle geri alınması lazım. Günümüzde telefon çocuk, büyük herkesin kullanımında, birçok insan 100 ve üzeri fatura ödüyor, hatta bu ödemeler 300-400 TL’yi bile bulabiliyor. Bu noktada yapılan zamlar için vatandaşın bir olması ve tepki koyması lazım, fuzuli konuşmaları yapmaması ve tepkisini bu şekilde göstermesi en mantıklı olandır.”

Pınar Dalgıç;“Zam toplumu etkiledi”

“GSM operatörlerinin verdiği hizmetlere karşı yapılan zamlar elinden telefon düşürmeyen bir toplumu bir hayli etkiler. Üstelik Türkiye ile Güney Kıbrıs ile ülkemizi kıyasladığımızda telefon konuşmaları ve mesajlaşmalar daha yüksek ücretlendiriliyor, bunun üzerine yapılan zamlarda bizleri etkiliyor. Halkımız telefonda boş konuşmayı da seven bir halk bu sebeple tepki koyup telefonda daha az konuşurlarsa birlik olurlarsa belki bu sorunun da üstesinden gelebiliriz.”

Devran Allı;“GSM zammı son nokta oldu”

“Bu ülkenin tek çözümü güçlü bir lider ve tek bir liderdir, yoksa aynı yaşananlar sürer gider bir şeyde değişmez. Asgari ücret bin 800 TL civarında ama herşeyin, her kalemin, her ürünün fiyatı 3’e katlandı ve ülke ekonomik kriz içerisinde boğuluyor, kaos oluşuyor. Son yapılan zamlardan biri olan GSM hizmetleri zammı da vatandaşın son noktalarından biri oldu, bu zamlar geri alınmalı, hatta ve hatta bu ülkeye daha fazla GSM operatörü gelmeli. Tabi ki buna çıkarı olanlar izin vermez ama gelse iyi olur rekabet ortamı yaşanır.”

Eren Ataman;“Bu artış kabul edilebilir gibi değil”

“Ben Türkiye’den ziyaret amaçlı geliyorum burada ki GSM operatörlerinin hizmetleri için istedikleri tutarlar beni çok şaşırttı. Türkiye’de 50-60 TL aldığımız bir paketin aynısını burada 100-120 TL’ye alıyoruz. Bu yüksek fiyatlara rağmen üstüne birde zam yapılması kabul edilebilir gibi değil. Bence Türkiye’de olan rekabet ortamı burada da oluşturulmalı Türkcell ve Telsimden başka operatörlerde KKTC’ye gelmelidir.”

İzlem Derin;“Zam gereksizdi”

“Bu vatandaş artık zamlardan bıktı ve birçok insan geçinemez duruma geldi. Son yapılan GSM hizmetleri zammı da gereksizdi. Zaten yüksek fatura tutarları ödüyoruz ve bu artış anlamsız oldu. Zamlar geri alınmalı ve Diğer ülkelerdeki gibi 2 GSM operatörü dışında GSM operatörleri adaya gelmeli."

Davut Yemcioğlu;“Rekabet için daha çok GSM operatörü olmalı”

“Vatandaşlar artık geçinemiyor, bırakın asgari ücretle geçineni ki o ücretle geçinebilmek mucize olur, memur bile geçinemiyor duruma geldi. Zam üstüne zam geliyor. İnsanlar ayı çıkaramıyor. Günümüz çağı da deli gibi kullanılan cep telefonları ve insanların en hassas noktalarından biri olan telefon hizmetleri zaten yüksek fiyatlardan vatandaşa sunulurken, şimdide zamlar söz konusu. Zamlar biran önce geri alınmalı ve mümkünse rekabet ortamı yaratılmak adına Türkiye’deki Türk Telekom gibi GSM operatörleri ile konuşularak ülkemizde hizmet vermeleri istenmelidir.”

Mitat Aslan;“Zamlar kabul edilemez”

“Bana göre gereksiz yapılan bir zam, ülke ekonomisi kötüye giderken, insanların alım gücü düşerken üzerine birde böyle bir zam kabul edile bilir değildir. Keşke Turkcell ve Telsim dışında GSM operatörleri de adaya gelse de rekabet ortamı oluşturulsa böylelikle bu tarz zamlar yapılırken 2 kez düşünülürdü.”

Aslı Aslan;“En yüksek biz ödüyoruz”

“Bu ülkenin eksiklerinden biri birçok şeyin tekel üzerinden dönmesidir bu sebeple zamlar istenildiği gibi yapılabiliyor. Türkiye, KKTC ve güney Kıbrıs’a bakıldığında şu an en yüksek telefonla konuşmaya para ödeyen biziz, üstüne de artış geldi. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.”

Aykut Çiğdem;“En yüksek KKTC konuşuyor”

“Ben bu ülkeye Türkiye’den geldim ve orada GSM operatörleri ile konuşup mesajlaşmak çok daha ucuz. Burada zaten yüksek olan fiyatlara birde zam yapılarak, vatandaşı iyice zora soktular. Bana göre KKTC’de kullanılan 2 operatörden başka operatörlerinde olması ve rekabet ortamının oluşması şarttır.”

Gülen Çelik;“Daha çok GSM operatörleri KKTC’ye gelmeli”

“Bugün vatandaşın oldukça fazla kullandığı GSM operatörlerinin yaptığı zamlar kabul edilemez. Zaten yüksek faturaların ödendiği GSM hatlarına zamla birlikte katlanacak faturaların altında vatandaş nasıl kalkabilecek? Sanki fatura az geliyormuş gibi tekrardan konuşma, mesaj veya paketlere gelen artışlar faturaların altından hiç kalkamamamızdan başka işe yaramaz. Bu adaya rekabet ortamı şart 3’üncü hatta varsa ve mümkünse 4’üncü GSM operatörü gelmeli.”