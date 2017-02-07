Sırttaki sivilce lekeleri nasıl geçer?

Çay ağacı yağı

Bu yağ, antiseptik ve anti-bakteriyel içeriği sayesinde, sırttaki sivilce lekelerini geçirmekte çok etkilidir. Pamuklu bir bezi mesela atleti ıslatıp sıkın, üzerine 5-6 damla çay ağacı yağı damlatıp küçük, dairesel hareketlerle sırtınızda sivilce izi olan yerlere masaj yapın. Akne izlerinden kurtulmak için günde 3 kez tekrarlayın.

Zeytinyağı

Zeytinyağı, sırttaki sivilce izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olan doğal bir nemlendiricidir. Yukarıda bildirdiğimiz gibi çay ağacı yağı kullandıktan sonra bez üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı damlatın. Sırt bölgenize bezle bu yağı sürün. Cilt tarafından yeterince emilmesi için 5 dk bekleyin. Ardından kuru bir bezle fazla yağı alın.

Limon suyu

Limon, akne izlerinden kurtulmaya yardımcı olan sitrik asit maddesi ve hücre yenilenmesinde görev alan C vitamini içerir. Sırt bölgenizi ılık suyla yıkayın ve bu tarifi uygulayacağınız bölgeyi Neutrogena yağsız temizleyici gibi yağ içermeyen bir ürünle temizleyin. Birkaç dakika sonra temiz bir havlu ile kurulayın. Ardından limonu sıkın. Pamuk kullanarak bu suyu sırtınıza uygulayın. Bir müddet bekleyin, ardından sırtınızı normal su ile yıkayın. Güneşten korunmak için güneş koruyucu kullanın ya da sırtınızı kapatın, limon suyu cildinizi güneşe karşı hassaslaştırır.

Domates

Domatesin yapısı asidiktir ve doğal ağartma maddesi olarak işlev görür, sırttaki akne izlerinden kurtulmanıza yardım eder. Bir dilim domates ile sırttaki akne izlerini ovun. Ovarken nazik davranın. 15 dk bekleyin ve suyla durulayın.

Zerdeçal tozu

2 yemek kaşığı zerdeçal tozu ve herhangi bir nemlendirici kremi karıştırın. Akne izlerinin solması için sırtınıza bu karışımı sürün. Bir müddet bekleyip sırtınızı yıkayıp havluyla kurulayın. Düzenli olarak uyguladığınızda izlerin görünümü azalacaktır.

E vitamini yağı

E vitamini yağı antioksidandır, hücreleri serbest radikallerden korur ve akne izlerini geçirmeye yardımcı olur. Eczaneden E vitamini yağı kapsülü alın. E vitamini ampül de olur. Kapsülü kesip yağını çıkarın. Sırttaki akne izlerine uygulayın. Biraz bekleyin ya da gece boyunca bekletin. Ertesi gün sırtınızı normal su ile yıkayın.

Sarımsak

Antibiyotik ve anti-mantar özellikleri ile akne izlerini geçirmeye yardımcı olur. Birkaç sarımsağı doğrayın, ezin ve sırttaki sivilce izlerinin üzerine uygulayın. Bir müddet bekleyip yıkayın. Zamanla akne izlerinin görünümünü hafifletecektir.

Portakal kabuğu

Portakal kabuğu, yeni hücre oluşturan ve ölü hücreleri ciltten uzaklaştıran retinol maddesi içerir. Aynı zamanda cilt tonunu iyileştiren, akne izlerini azaltan C vitamini açısından zengindir. Portakal kabuklarını güneş altında kurutun. İnce bir toz yapmak için rendeleyin. Hamur kıvamına getirmek için su ekleyin. Akne izlerini hafifletmek için sırtınıza sürün. Kuruyana kadar bekleyin ve sonra yıkayın.

Salatalık

Salatalık, sırttaki sivilcelerden kurtulmaya yardımcı maddelerdendir. 1 salatalığı blenderdan geçirip macun kıvamına getirin. Bunu sırttaki sivilce izlerine uygulayın. 10-15 dk bekletin. Yıkayın. En iyi sonuçlar için düzenli olarak bu uygulamaya devam edin.

Aloe Vera

Aloe veranın akne izlerini azaltan sıkılaştırıcı etkisi vardır. Bir aloe vera yaprağını bıçakla uzunlamasına kesip, jelini çıkartın, ya da direkt olarak mağazalardan aloe vera jeli alın. Bu jeli akne izlerine uygulayın. Bir müddet bekleyin ve yıkayın. Günde 2 kez uygulamak, izleri azaltmaya yardım eder.