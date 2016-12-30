Sivil Savunma’dan onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara ziyaret

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı koordinesinde yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri ve Atatürk Meslek Lisesi Giyim Bölümü öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir grup, dün, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Atatürk Meslek Lisesi Giyim Bölümü öğrencileri Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklar tarafından önceden belirlenip, talep edilen kostümlerin dikimini yaparak, çocuklara sürpriz yaptı.

Sivil Savunma yetkilileri ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı da ziyarette hazır bulundu.